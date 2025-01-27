«Хранителі лісу»: що відомо про фільм та коли вийде

27 січня 2025 14:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Хранителі лісу»: що відомо про фільм та коли вийде
Хлопчик потрапляє до школи для перевертнів у трейлері фільму «Хранителі лісу». Фото: Green Light Films

Хлопчик потрапляє до школи для перевертнів у трейлері фільму «Хранителі лісу»

Історія про підлітків-перевертнів за мотивами всесвітньовідомої серії книжок вийде на екрани кінотеатрів 30 січня 2025 року.

На перший погляд здається, що Караг (Еміль Шеріф) звичайний підліток, просто очі цікавого кольору. Але це не так. Таких як він називають «хранителями лісу» і всю інформацію про них тримають у таємниці. Він з власної волі може бути людиною, або ж набувати форму звіра. З дитинства Караг ріс зі своїми батьками як пума, однак захотів жити серед людей. Дізнавшись про те, хто він насправді, хлопця відправляють до спеціальної школи, де кожен учень є хранителем лісу.

Сімейне фентезі «Хранителі лісу» – це екранізація популярного роману для молоді, написаного Катею Брандіс. На даний момент твір перекладено на 22 мови і лише у Німеччині продано понад 2,4 млн примірників. Перша книга циклу вийшла 2016 року. Наразі серед творів письменниці 27 романів, події яких об’єднані спільною тематикою та героями. Відомо, що запланована поява трьох фільмів. Перший із них включатиме події двох книг, з яких починається історія.

У ролях: Олівер Масуччі, Еміль Шеріф, Мартіна Ґедек, Девід Вурава.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хранителі лісу

Матеріали на тему

Даша Петрожицька розповіла, як поборола вигорання
Новини

Даша Петрожицька розповіла, як поборола вигорання
«Коли ти вийдеш заміж?» – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення
Прем'єри

«Коли ти вийдеш заміж?» – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення
Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік
Новини

Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік
Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей
Новини

Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Збожеволіти або йти до своєї мрії»: Ірина Клипко – українська мама корейського гурту BTS

«Збожеволіти або йти до своєї мрії»: Ірина Клипко – українська мама корейського гурту BTS
«Коли ти вийдеш заміж?» – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

«Коли ти вийдеш заміж?» – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення
Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік

Олександр Рудинський розповів, як реагує на критику у свій бік
Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей

Alyona Alyona розповіла, на що шкодує грошей

Популярне відео

«Хранителі лісу»: що відомо про фільм та коли вийде

«Хранителі лісу»: що відомо про фільм та коли вийде
«Хороша погана дівчинка»: як пройшов закритий показ фільму

«Хороша погана дівчинка»: як пройшов закритий показ фільму
Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024

Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн

МастерШеф 14 сезон 18 випуск від 28.12.2024 дивитися онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK