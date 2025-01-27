«Хранителі лісу»: що відомо про фільм та коли вийде

Хлопчик потрапляє до школи для перевертнів у трейлері фільму «Хранителі лісу»

Історія про підлітків-перевертнів за мотивами всесвітньовідомої серії книжок вийде на екрани кінотеатрів 30 січня 2025 року.

На перший погляд здається, що Караг (Еміль Шеріф) звичайний підліток, просто очі цікавого кольору. Але це не так. Таких як він називають «хранителями лісу» і всю інформацію про них тримають у таємниці. Він з власної волі може бути людиною, або ж набувати форму звіра. З дитинства Караг ріс зі своїми батьками як пума, однак захотів жити серед людей. Дізнавшись про те, хто він насправді, хлопця відправляють до спеціальної школи, де кожен учень є хранителем лісу.

Сімейне фентезі «Хранителі лісу» – це екранізація популярного роману для молоді, написаного Катею Брандіс. На даний момент твір перекладено на 22 мови і лише у Німеччині продано понад 2,4 млн примірників. Перша книга циклу вийшла 2016 року. Наразі серед творів письменниці 27 романів, події яких об’єднані спільною тематикою та героями. Відомо, що запланована поява трьох фільмів. Перший із них включатиме події двох книг, з яких починається історія.

У ролях: Олівер Масуччі, Еміль Шеріф, Мартіна Ґедек, Девід Вурава.