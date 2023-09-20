Пила X – в кінотеатрах вже з 28 вересня: дивіться український трейлер

20 вересня 2023 14:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Пила X – в кінотеатрах вже з 28 вересня: дивіться український трейлер
Пила X – в кінотеатрах вже з 28 вересня: дивіться український трейлер
Adastra Cinema

Кінокомпанія ADASTRA CINEMA має честь представити для українських глядачів продовження серії найуспішніших картин у стилі жахів – «Пила X».

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Картина стане сюрпризом для всіх фанатів перших фільмов франшизи, так як повернеться до початку – експериментів злого генія Джона Крамера, який краще відомий за своїм прізвиськом «Конструктор». 

Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах «Пила: Гра на виживання» та «Пила 2». Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування раком. Проте з'ясовується, що «лікування» – це афера для обману найуразливіших людей. Знайшовши нову мету, Крамер повертається на роботу, використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

До своєї зіркової ролі повертається головна зірка франшизи – Тобін Белл, який повернувся до ролі Джона Крамера вперше з 2017 року. Шоні Сміт знову виконає роль Аманди Янг – помічниці та соратниці Конструктора. Компанію зіркам франшизи складуть  Сюнневе Макодю Лунд, Стівен Бренд та Майкл Біч. Також у касті представленні Рената Вака, Паулетт Ернанде, Джошуа Окамото та Октавіо Хинохоса.

Режисером стрічки виступив Кевін Гройтер, який є монтажером перших фільмів серії, які мають найбільший успіх серед фанатів та критиків. Також він є режисером пізніших стрічок франшизи («Пила VI», «Пила 3D») та є справжнім фаворитом серед мільйонів прихильників серії. 

Він обіцяє, що ця історія буде сконцентрована саме на Конструкторі, який і є центром Всесвіту  «Пили». Гройтерт дражнить поверненням до суворішого тону франшизи:. «Можливо, це не простота рівня «Пила I», але близько до цього.  «Пила X» – це емоційна подорож, у яку ви вирушаєте разом із Джоном Крамером, а не бійня, яку ви переживаєте з погляду жертв. Очевидно, знайдуться люди, яким це не сподобається, але, я думаю, що фільм сподобається людям, які фанатіють не лише за кровью у кадрі. Але не хвилюйтеся, фанати крові: ми готові посперечатися, що і ви теж будете більш ніж задоволені».

Зустрічайте «Пилу X» у кінотеатрах вже з 28 вересня! Фільм також буде доступний у форматі 4DX.

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