Пес Патрон «озвучив» головного героя фільму про безпритульного собаку

14 серпня 2024 13:11 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Пес Патрон «озвучив» головного героя фільму про безпритульного собаку
Пес Патрон «озвучив» головного героя фільму про безпритульного собаку

Пес Патрон подарує свій «гав» головному герою фільму про безпритульного собаку «Талановитий містер Пес»

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Фільм виробництва відомого продакшена Studiocanal розповідає історію десятирічної Енні й Пса, які випадково зустрічаються в парку й одразу щиро переймаються симпатією одне до одного. Пес стає частиною великої родини, яка знаходиться на порозі фінансової кризи. Вони з дівчинкою мають докласти спільних зусиль та врятувати родинну ферму. Друзі вирушають в неймовірну подорож, яка приведе їх з маленького австралійського містечка до Світового чемпіонату собак у Лондоні. Під час змагання Енні та Рант повинні подолати численні перешкоди як на трасі, так і поза нею, та довести, що з рішучістю та любов'ю можливо все.

Головну роль у стрічці виконав пес на імʼя Сквід (Кальмар), якого команда фільму знайшла в притулку для собак і одразу зрозуміла, що він – справжня зірка. Сквід став щирим другом кожного з членів творчої групи фільму: їх зачарували його відданість та працелюбність. Команда фільму також вважає важливим в такий спосіб привертати увагу до теми адопції безпритульних тварин.

Свій «гав» герою Сквіда подарував улюбленець українців пес Патрон, якому близька тема безпритульних тварин. Талісман чернігівських піротехніків ДСНС України та перший собака в історії з титулом «Пес Доброї Волі» від UNICEF має «Фонд Пса Патрона», який опікується питанням саперів, дітей та тварин.

Одну з головних ролей у фільмі грає відома австралійська комікесса Селест Барбер, «королева іронії» та «найсмішніша жінка в Instagram». Її аудиторія там майже 10 млн підписників, а найпопулярніші дописи ті, де вона пародіює зірок й моделей та пафосні сюжети з їхнього життя.

В український прокат фільм «Талановитий містер Пес» вийде 19 вересня 2024 року.

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Талановитий містер Пес

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