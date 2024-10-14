Дикий робот: Анна Кошмал та Світлана Тарабарова відправляються у яскраву пригоду

Анна Кошмал та Світлана Тарабарова у дубляжі анімаційної пригоди «Дикий робот»!

DreamWorks Animation представляє нову захопливу анімаційну пригоду за мотивами літературного бестселера! Епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено «Роз», що зазнала корабельної аварії на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Разом з роботом «Роз» у яскраву пригоду відправляються акторка Анна Кошмал та співачка і композиторка Світлана Тарабарова.

Анна Кошмал – Вонтра

У новій анімаційній пригоді «Дикий робот» Анна Кошмал втілила образ підступної Вонтри. Акторка ділиться досвідом дублювання та враженнями від перевтілення у лиходійку: «Я дуже люблю дубляж, адже це особливий процес, коли ти наповнюєш персонажа своїм голосом і проживаєш його історію. Це завжди пригода, тому я з великим задоволенням і цікавістю підходжу до цієї роботи.

Актори мене зрозуміють: втілювати образ лиходійки – це завжди велика удача. Антагоністи часто більш характерні, багатомірні, в їхніх історіях більше неочікуваних фарб. Тому я була рада озвучити Вонтру.

Вонтра заслуговує на повагу за свою цілеспрямованість і рішучість у досягненні мети.

Що ж до самої анімації, «Дикий робот» – це надзвичайно зворушлива історія. Дивовижно, як пригоди робота на безлюдній планеті можуть розкрити стільки емоцій і чуттєвості. До того ж анімація неймовірно красива, а природа і мешканці планети підкорять серця глядачів з перших хвилин».

Світлана Тарабарова – виконавиця пісні «Поринь у небеса»

Чарівна Світлана Тарабарова виконала головну пісню до зворушливої анімації «Дикий робот» і з захопленням поділилася своїми враженнями: «Я обожнюю дивитися анімаційні фільми, адже у мене троє дітей, і двоє з них вже свідомо розуміють сенс чуттєвих та дивовижних історій. Коли мені запропонували стати частиною «Дикого робота» в українському прокаті, я одразу погодилася, бо це історія про людяність, дружбу та сімейні цінності – ті цінності, які я плекаю.

Пісня, яку я виконую, неймовірна. Коли я вперше почула музику, у мене по шкірі пробігли мурашки. Я відчула величезну радість від того, що маю можливість створити щось унікальне й красиве, що глядачі почують у кінотеатрах. До того ж «Поринь у небеса» – це мотиваційна пісня про віру в дива та прагнення до своїх мрій.

«Дикий робот» – неймовірна історія. Особливо мене вразило, як робот може відчувати себе мамою. Мабуть, всі мами трохи роботи, а українські мами, як на мене, найсильніші у світі.

Виховувати дітей під час війни, дарувати їм надію і вчити вірити в дива – це неймовірно. Мені здається, цей мультфільм саме про це: ніколи не здаватися.

Я обов’язково піду на прем'єру з родиною. Ми вже бачили трейлер під час одного з сеансів, і діти одразу захотіли подивитися цей мультфільм. Проте вони ще не знають, що почують мій голос у дубляжі, тому для них це буде справжнім сюрпризом».

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