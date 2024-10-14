Дикий робот: Анна Кошмал та Світлана Тарабарова відправляються у яскраву пригоду
Анна Кошмал та Світлана Тарабарова у дубляжі анімаційної пригоди «Дикий робот»!
Разом з роботом «Роз» у яскраву пригоду відправляються акторка Анна Кошмал та співачка і композиторка Світлана Тарабарова.
Анна Кошмал – Вонтра
У новій анімаційній пригоді «Дикий робот» Анна Кошмал втілила образ підступної Вонтри. Акторка ділиться досвідом дублювання та враженнями від перевтілення у лиходійку: «Я дуже люблю дубляж, адже це особливий процес, коли ти наповнюєш персонажа своїм голосом і проживаєш його історію. Це завжди пригода, тому я з великим задоволенням і цікавістю підходжу до цієї роботи.
Актори мене зрозуміють: втілювати образ лиходійки – це завжди велика удача. Антагоністи часто більш характерні, багатомірні, в їхніх історіях більше неочікуваних фарб. Тому я була рада озвучити Вонтру.
Вонтра заслуговує на повагу за свою цілеспрямованість і рішучість у досягненні мети.
Що ж до самої анімації, «Дикий робот» – це надзвичайно зворушлива історія. Дивовижно, як пригоди робота на безлюдній планеті можуть розкрити стільки емоцій і чуттєвості. До того ж анімація неймовірно красива, а природа і мешканці планети підкорять серця глядачів з перших хвилин».
Світлана Тарабарова – виконавиця пісні «Поринь у небеса»
Чарівна Світлана Тарабарова виконала головну пісню до зворушливої анімації «Дикий робот» і з захопленням поділилася своїми враженнями: «Я обожнюю дивитися анімаційні фільми, адже у мене троє дітей, і двоє з них вже свідомо розуміють сенс чуттєвих та дивовижних історій. Коли мені запропонували стати частиною «Дикого робота» в українському прокаті, я одразу погодилася, бо це історія про людяність, дружбу та сімейні цінності – ті цінності, які я плекаю.
Пісня, яку я виконую, неймовірна. Коли я вперше почула музику, у мене по шкірі пробігли мурашки. Я відчула величезну радість від того, що маю можливість створити щось унікальне й красиве, що глядачі почують у кінотеатрах. До того ж «Поринь у небеса» – це мотиваційна пісня про віру в дива та прагнення до своїх мрій.
«Дикий робот» – неймовірна історія. Особливо мене вразило, як робот може відчувати себе мамою. Мабуть, всі мами трохи роботи, а українські мами, як на мене, найсильніші у світі.
Виховувати дітей під час війни, дарувати їм надію і вчити вірити в дива – це неймовірно. Мені здається, цей мультфільм саме про це: ніколи не здаватися.
Я обов’язково піду на прем'єру з родиною. Ми вже бачили трейлер під час одного з сеансів, і діти одразу захотіли подивитися цей мультфільм. Проте вони ще не знають, що почують мій голос у дубляжі, тому для них це буде справжнім сюрпризом».
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