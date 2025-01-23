Коли ти вийдеш заміж? – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

Коли ти вийдеш заміж? – рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

21 січня у Києві в кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася довгоочікувана гала-прем’єра авантюрно-романтичної комедії «Коли ти вийдеш заміж?».

Наймасштабніша прем’єра авантюрно-романтичної комедії «Коли ти вийдеш заміж?» вразила рекордами та неочікуваними сюрпризами!

На зеленій доріжці сяяли виконавці головних ролей – Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк і Павло Текучев.

На гала-премʼєрі, ведучим якої був креативний продюсер фільму Володимир Остапчук, актори поділилися щемливими та несподіваними моментами зі зйомок, які вони переживали в процесі створення цієї історії.

Режисер картини Олексій Комаровський зазначив, що вперше у фільмі був використаний штучний інтелект такого високого рівня. Завдяки ШІ було відтворено сцену з елементами Франції кінця XIX століття. Фільм був створений у копродукції чотирьох країн – України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Вперше одночасно допремʼєра стрічки відбулася не лише в Києві, а й у Стамбулі та Ризі.

Під час прем’єри стався особливий момент. Один із гостей, натхненний атмосферою вечора, вирішив освідчитися своїй коханій просто на заході. Це стало несподіванкою не лише для обраниці, а й для всіх присутніх, які зустріли цю подію оплесками та щирими емоціями.

Актори фільму та команда привітали закоханих та презентували парі символічний подарунок – картину. Усі члени знімальної групи залишили на полотні свої автографи.

Після перегляду фільму зал привітав акторів, режисерів та всю творчу команду оваціями.

Після показу гостей запросили на Q&A-сесію в холі кінотеатру, де глядачам було запропонованого в живій бесіді з акторами дізнатися цікаві факти зі зйомок.

Особливий ажіотаж викликали розповіді про поцілунки Тоні Хижняк і Наталки Денисенко, а також про «пікантні» атрибути фільму та сцени, створені вперше в історії українського кіно за допомогою штучного інтелекту. Крім того, багато запитань було про сцени, які не увійшли до фінального монтажу, що викликало ще більше цікавості до процесу створення фільму.

«Коли ти вийдеш заміж?» вражає не лише сюжетом, а й рекордним бюджетом, який став найбільшим за останні 10 років серед стрічок, створених винятково за приватні інвестиції.

Фільм покажуть у понад 190 кінотеатрах на 330 екранах по всій території Україні.

Крім того, стрічку готують до показів за кордоном – у країнах Європи, США та Канаді. За кордоном фільм «Коли ти вийдеш заміж?» буде транслюватися оригінальною мовою з субтитрами. Також його буде перекладено на англійську та німецьку мови, що дозволить іноземному глядачу ще більше оцінити цю історію.

«Коли ти вийдеш заміж?» уже виходить у широкий прокат 23 січня. З 24 по 28 січня творці фільму вирушать у масштабний кінотур містами України. Вони завітають до Одеси, Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Івано-Франківська, Львова та Рівного.

Розділити особливу подію з командою фільму долучились зіркові гості: Ахтем Сеітаблаєв, Міла Нітіч, Ірина Слюнько, Міла Кузнєцова, Ольга Вороніна, Антоніна Носова «Усвідомлена», Марина Александрова «Скажена», Ярослава Федорова, Олена Олейнікова, Григорій та Христина Решетнік, IVAN LIULENOV, Артемій Єгоров, Олена Світліцька, Анастасія Цимбалару, Андрій Чорновол, Олег Борисов, Марина Арістова, Ілона Гвоздьова, Ірина Татаренко, Вячеслав Соломка, Денис Бойко, Саня Димов, Макс Гордєєв, Аліна Доротюк, TOM SODA, KARTA SVITU, OKS, Анатолій Анатоліч та Юла, Анна Тульєва, Оксана Гутцайт, Ірина Кудашова.

На гала-прем’єрному показі лунав зірковий саунд до фільму – хіти від MONATIK, Dorofeeva, KOLA, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, TAYANNA, PIANOБОЙ і MBREEZE.