«Коли ти вийдеш заміж?» підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

31 січня 2025 02:33 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Коли ти вийдеш заміж?» підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу
«Коли ти вийдеш заміж?» підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

Кінотеатральний реліз фільму «Коли ти вийдеш заміж?» став справжнім кінематографічним феноменом!

Стрічка вийшла в широкий прокат 23 січня, касові збори першого вікенду задали нову планку з початку 2025-го: бокс-офіс першого вікенду склав 10 813 024 гривні, а кількість реалізованих квитків – 63 341. Таким чином стрічка увійшла до ТОП-7 найкасовіших фільмів за показником першого вікенду в історії українського кінематографа.

Головні ролі виконують відомі актори українського кінематографа: Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко, а також нове ім’я українського кіно — Павло Текучев. До них приєдналися зірки з Хорватії.

Автор та режисер Олексій Комаровський:

«З 24 по 28 січня ми вирушили у масштабний кінотур містами України, і це були п’ять днів, наповнених щирими емоціями, – розповідає автор і режисер стрічки Олексій Комаровський. – Одеса, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів та Рівне – кожне місто зустрічало нас із непідробною теплотою.

Овації після переглядів не вщухали довго, люди дякували й ділилися своїми враженнями. Квитки на покази розліталися за лічені години, і це ще раз підтверджує, наскільки українське кіно важливе та потрібне. Ми побачили, що наш фільм не просто знайшов свого глядача, а став подією, яка об’єднала людей».

Це не просто успіх — це справжній прорив українського кіно на світову арену. 

Фільм «Коли ти вийдеш заміж?» отримав не лише визнання глядачів, а й важливу міжнародну можливість! Стрічка буде представлена на головному Європейському кіномайданчику European Film Market у рамках 75-го Берлінського Кінофестивалю. Показ фільму, який відбудеться 14 лютого, обіцяє стати однією з головних кінематографічних подій на міжнародній арені.

Офіційний прокатник в Україні — B&H Film Distribution.

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