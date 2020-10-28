Жди меня. Украина: дочь спустя 23 года нашла маму, оставившую ее в роддоме

В понедельник, 26 октября, зрители программы «Жди меня. Украина» на телеканале «Интер» узнали историю Оксаны Довгошапко из Чернигова.

Она еще в младенческом возрасте попала в приемную семью и никогда прежде не видела свою родную маму. Оксана вышла замуж, родила сына, но мысли о матери ее не покидали. Где она сейчас? Почему оставила крошечного ребенка? С просьбой помочь разыскать свою биологическую маму молодая женщина обратилась в проект «Жди меня. Украина».

О том, что ее младенцем взяли в приемную семью, Оксана узнала в 9-м классе от мамы, которая ее вырастила. «Шла телепрограмма, в которой рассказывали о приемных детях, – вспоминает женщина. – Тогда мама достала из шкафа письмо и показала фамилии моих биологических родителей. Мне было тяжело узнать о том, что я не родная. Но лучше уж знать всю правду».

Когда горькая правда открылась, Оксана вспомнила, что соседи и раньше перешептывались у нее за спиной. Но девушка не обращала внимания на провокационные разговоры. Думала – завидуют, ведь она успешно занималась спортом, окончила школу с отличием. За все, чего она достигла в жизни, Оксана благодарна своим родным: «Мама – не та, которая родила, а та, которая воспитала и подарила свою любовь. Никогда не чувствовала себя в семье неродным ребенком. Родители всегда относились ко мне с большой любовью и заботой, за что я им очень благодарна. Но мысль о том, что где-то ходит по земле моя биологическая мать, а я никогда ее не видела и не слышала, нестерпимой тоской сжимала сердце. Я хотела найти маму, чтобы спросить: почему ты так со мной поступила? Почему оставила в роддоме? Неужели я была настолько плохим ребенком, что оказалась не нужна? А может, у нее были трудности в жизни? Хочу лишь одного: найти маму и пообщаться с ней. Хочу узнать правду о том, кто я, какие мои корни».

Обратиться в программу «Жди меня. Украина» Оксане посоветовал муж Дмитрий. Команде проекта удалось разыскать биологическую маму героини – Аллу – в Николаеве. Решение рассказать о рождении Оксаны далось женщине непросто, но дочь услышала материнскую исповедь.

«Никогда не думала, что со мной такое случится, всегда хотела своим детям только самого лучшего – признается Алла. – Будучи юной девушкой, родила двух дочерей от мужа. А он со временем стал пить и сильно меня обижать. Побоявшись повторить судьбу своей матери, которую отец бил на моих глазах, я ушла от своего мужа с двумя детьми. Потом попробовала устроить личную жизнь еще раз – и снова столкнулась с настоящим адом. И снова пришлось бежать, теперь уже с тремя малышами на руках. Время было тяжелое, 90-е годы, а я была беременна четвертым ребенком. К тому же - без постоянной работы, стабильных доходов. Жить нам было негде, пришлось вернуться с детьми к бабушке, которая меня вырастила. Но она предупредила: если еще одного ребенка в дом принесу – буду жить на улице».

Бабушка была жесткой женщиной, пришлось подчиниться ее требованию. Спасая своих старших детей, Алла согласилась на отчаянный шаг: оставила младшую дочь в больнице. И хоть это был страшный грех, похоже, этот поступок сохранил жизнь ее ребенку. «При рождении у дочери не раскрывалось одно легкое, нужно было ехать в областную больницу… И тогда я написала отказ. Из больницы ее забрали уже приемные родители. Тяжело было», – вспоминает она.

А потом для женщины настали еще более тяжелые времена. Чтобы прокормить троих детей, приходилось работать в поле. Бывало, что и голодали. И дети настрадались, и она. В конце концов, Алла вырастила и подняла на ноги двух дочек и сына. Сейчас дочери замужем, подарили ей семерых внуков. Казалось бы, все наладилось. Но два года назад сын ушел из жизни, покончив с собой. Теперь на сердце матери две глубокие раны. «Погибшего сына не воскресить, а вот встретиться с потерянной дочерью и попросить у нее прощения я просто обязана. Я ее очень люблю. Если бы не было так тяжело тогда, никогда бы ее не бросила», – призналась женщина в интервью.

На программу Анна приехала со старшими дочерьми – Анжелой и Леной. Когда в студии «Жди меня. Украина» Оксана увидела мать, не смогла сдержать эмоций: «Я благодарна проекту за все, что вы для меня сделали. Найти свою мать и сестер было так важно для меня!»

«За столько лет мы многое видели в студии программы, но эта история особенная, – считает ведущий проекта «Жди меня. Украина» Анатолий Бондаренко. – Хотелось бы, чтобы сегодня нас услышали зрители по другую сторону экрана. Не спешите осуждать, не бывает людей без греха. Не нужно рассматривать пылинку в чужом глазу – будьте великодушны, поддержите эту семью. Найдите в своей душе добрые, человеческие чувства. Порадуйтесь за Аллу и ее трех дочерей. Поздравьте с тем, что они нашли друг друга. Это счастье и для матери, и для сестер. Хочется крепко обнять наших героев. Надеюсь, все у них будет хорошо».

Новые истории поисков и встреч – каждый понедельник в 15:50 в программе «Жди меня. Украина» на телеканале «Интер».