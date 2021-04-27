Певица SOE посвятила пост Чернобыльской трагедии и поблагодарила «всех, кто нас спасал»

Украинская певица SOE посвятила пост Чернобыльской трагедии:

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, которая поделила историю нашей страны на ДО и ПОСЛЕ.

В результате взрыва обычный город под названием Чернобыль навсегда запечатлелся в памяти, как синонимом слова «радиация» - написала певица.

Артистка также перечислила ужасные последствия катастрофы, к которым по ее словам никогда не привыкнуть:

«35 лет прошло с момента аварии, а к ужасающим цифрам до сих пор никак не привыкнуть:

больше 600 тысяч ликвидаторов последствий... больше 60 тысяч погибших... больше 165 тысяч впоследствии стали инвалидами...

Сотни тонн радиоактивных веществ и токсичных металлов выброшено в атмосферу... Сотни тысяч километров зараженных территорий…»

Подписчики и читатели артистки с благодарностью отреагировали на данный пост. Некоторые даже попросили артистку показать Чернобыль изнутри и снять там видеоклип на одну из своих песен.

Однако были и те, кто скептически отнеслись к посту SOE, посчитав данную речь неудачным пиаром.

В конце поста SOE добавила:

«Спасибо всем, кто нас спасал…»

Напомним, что проект SOE был создан совсем недавно, однако певица уже успела издать несколько песен, одна из которых вошла в ТОП Shazam Украина и продержалась там около 2х недель.

Крайним треком артистки стала песня Не парит, которая на YouTube уже набрала больше 400 000 просмотров.

Співачка SOE присвятила пост Чорнобильській трагедії і подякувала «всім, хто нас рятував»

Українська співачка SOE присвятила пост Чорнобильській трагедії:

«26 квітня 1986 року сталась найбільша катастрофа в історії атомної енергетики, яка поділила історію нашої країни на ДО та ПІСЛЯ.

В результаті вибуху звичайне місто під назвою Чорнобиль назавжди закарбувалось у пам'яті, як синонім слова «радіація» - написала співачка.

Артистка також перерахувала жахливі наслідки катастрофи, до яких, за її словами, ніколи не звикнути:

«35 років минуло з моменту аварії, а до жахливих цифр досі ніяк не звикнути:

більше 600 тисяч ліквідаторів наслідків аварії... більше 60 тисяч загиблих ... більше 165 тисяч згодом стали інвалідами ...

Сотні тонн радіоактивних речовин і токсичних металів викинуто в атмосферу... Сотні тисяч кілометрів заражених територій... »

Підписники і читачі артистки з вдячністю відреагували на даний пост. Деякі навіть попросили артистку показати Чорнобиль зсередини і відзняти там відеокліп на одну зі своїх пісень.

Однак були й ті, хто скептично поставився до посту SOE, вважаючи цю промову невдалим піаром.

В кінці посту SOE додала:

«Дякую усім, хто нас рятував...»

Нагадаємо, що проект SOE був створений зовсім нещодавно, проте співачка вже встигла видати кілька пісень, одна з яких увійшла в ТОП Shazam Україна і протрималася там близько 2-х тижнів.

Крайнім треком артистки стала пісня "Не парит", яка на YouTube вже набрала понад 400 000 переглядів.

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