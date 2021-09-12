Співають всі: кто прошел в финал шоу в 3 выпуске от 11.09.2021

12 сентября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співають всі: кто прошел в финал шоу в 3 выпуске от 11.09.2021
Співають всі: кто прошел в финал шоу в 3 выпуске от 11.09.2021
пресс-служба

Звездные эксперты вокального шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» определили имена двух следующих финалистов. На этот раз в финал вошли девушки.

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20-летняя Екатерина Северова из города Вознесенск Николаевской области с самого детства занимается музыкой, поэтому у девушки ни разу не возникал вопрос о том, кем она видит себя в будущем. Узнав о кастинге телеканала «Украина», Катя сразу подала заявку и не прогадала. За исполнение песни «Обійми» группы «Океан Ельзи» девушка получила от звездного жюри шоу «Співають всі!» 99 баллов, сколько же баллов набрала её конкурентка София Артеменко, но тайное голосование с результатом 49 против 42 отправило Екатерину в финал первой.

Песню «Обійми» я посвятила всем зрителям, которые желают скорейшего решения непростых событий в нашей стране. Я и подумать не могла, что пройду в финал – до сих пор приятно шокирована. Ощущение трудно передать словами, – поделилась Екатерина Северова за кулисами шоу «Співають всі!»

Так, 13-летней Софии Артеменко из Смелы снова пришлось бороться за место в финале. На этот раз ее соперником стал 15-летний Ярослав Рогальский из Киева. Но исполнение народной песни «Ой там на горі» Софией покорило звездных экспертов так, что те отдали девушке большинство голосов, и с результатом 90 против 41-го она стала второй финалисткой эфира.

София Артеменко признается – пением занимается всего 3 года, а выступление на шоу «Співають всі!» стало ее дебютом на большой сцене:

Все получилось неожиданно. Организаторы шоу увидели видео с моими выступлениями на YouTube-канале моей учительницы, и предложили мне принять участие в проекте. Я не ожидала такого высокого результата! – рассказала финалистка шоу «Співають всі!» София Артеменко. – Песни выбирали всей семьей и с учительницей. Они хорошо передают характер украинского народа: немного загадочный, но драйвовый.

А удастся ли девушкам покорить «сотню» звездных экспертов в финале шоу, и кто станет их соперниками, зрители канала «Украина» узнают совсем скоро.

Смотрите грандиозное шоу «Співають всі!» по субботам в 21:00 на телеканале «Украина».

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