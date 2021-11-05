Из 08:00 в 18:00: экс-ведущий утреннего Let’s Go! Show запускает вечернее шоу

Внимание всем, кто ценит качественный юмор. Он возвращается! Экс-ведущий утреннего шоу “Let’s Go! Show” на радио NRJ снова в эфире!

Теперь с понедельника по четверг ваш вечер будет скрашен новым вечерним шоу “Frenky Show”. Премьера – 08 ноября. Ведущий не один год вынашивал идею вечернего шоу и вот, наконец, мечта воплотиться в жизнь.

Меня столько раз спрашивали “Как легко просыпаться и оставаться в приятном настроении весь день?». И я понимаю, почему. 8 лет утреннего шоу должны были научить меня «магии утра». Но наконец, я могу признаться и дать тот самый ответ: «Я понятия не имею!!! Не ложиться? Может, сильно хотеть радовать тех, кто тоже проснулся рано, понимая, как им не просто?» Я 100% сова! И до старта шоу, я точно знаю ответ на вопрос: “Как устроить шикарный вечер?”.

Уход из “Let’s Go! Show” напомнил мне о мечтах задолго до моей работы на радио. Я так хотел сделать кайфовое вечернее шоу в лёгком, смешном, современном и вкусном в своём звучании. Шоу с уникальным форматом на украинском радио рынке, которое не превратиться в пародию на утреннее шоу вечером, в котором на 2 пошлых анекдота больше. Дабы не обидеть ведущих других вечерних шоу скажу “Я для себя такого не нашёл” и стало грустно. Пришлось создать “Frenky Show”, чтобы стало веселее.

Я благодарен всей команде радио NRJ за современность, вкус, смелость и доверие. В Украине подобное шоу могло появиться только в такой атмосфере. И я верю, что очень скоро своё “спасибо” скажут и те, кто станут постоянными слушателями нового формата современного шоу.

«Frenky Show» абсолютно новый формат для украинского радио рынка. К шоу присоединятся топовые стендаперы страны, интересные гости не только из мира шоу-биза и игры. Конечно, мы не оставим слушателя без игровых рубрик.

Основная задача шоу – делать вам хорошо, используя для этого современные приёмы, кроме тактильных. Особой гордостью в подготовке шоу для меня стала поддержка стендап комьюнити и я сильно рад, что смогу познакомить слушателей с классными, современными комиками, которые точно знают, что такое свежий и вкусный юмор.

Настраивайтесь на волну радио NRJ и знайте, теперь ваш путь домой будет наполнен смыслом! Радио NRJ можно слушать на волне 92 и 8 или же в приложении NRJ Ukraine. Скачать приложение можно в AppStore и Play Market