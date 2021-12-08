Епіцентр випустив колекцію благодійних NFT на маркетплейсі Binance NFT

Реклама 8 декабря 2021 17:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Епіцентр випустив колекцію благодійних NFT на маркетплейсі Binance NFT
Епіцентр випустив колекцію благодійних NFT на маркетплейсі Binance NFT
пресс-служба

Загалом видано колекцію з 209 унікальних NFT (криптографічних токенів) із зображенням ангелів під назвою Angel of Good.

Створила їх компанія «Епіцентр К» напередодні новорічних свят у рамках благодійної акції «Ангелятка добрих справ», мета якої — допомогти дітям з особливими потребами та дітям із дитячих будинків. У компанії повідомили, що токени почали продаватися з першого ж дня появи на Binance. Продано вже близько 100 унікальних лотів.

Вартість NFT — від 10 до 1000 доларів, ціна залежить від виду самого токена. Представлені вони у трьох видах: статичні зображення, анімаційні та 3D-моделі. Ангелочки розташовані на тлі картин відомих імпресіоністів та різняться колірною палітрою і аксесуарами.

Головними зірками цієї благодійної акції стали співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова, а також символ нової україномовної танцювальної музики Ivan NAVI. Їхні токени теж можна придбати на маркетплейсі Binance NFT разом із ангелятками за посиланням.

«Серце розривається від думки, що є дітки, позбавлені батьківського тепла й турботи. Тому з радістю підтримала «Ангеляток добрих справ» та стала героєм NFT-токенів у рамках акції. Цифрові технології у благодійності мають дуже великий потенціал. Здійснювати дитячі мрії – це щастя, пам'ятайте про це і завжди залишайтеся на світлій стороні!»,ділиться враженнями Світлана Тарабарова.

Директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ «Епіцентр» Ірина Шинкаренко розповіла, що ідея з токенами виникла у рамках проекту «Ангелятка добрих справ», який уже другий рік втілюється мережею ТЦ Епіцентр напередодні зимових свят. Крім покупки NFT до ініціативи кожен може приєднатися і традиційним шляхом: придбати ангелятко в мережі Епіцентр за 9 гривень (на касі або онлайн). А також у самому Епіцентрі або Новій Лінії можна обрати листа та здійснити дитячу мрію.

Епіцентр став першою комерційною структурою в Україні, яка розробила благодійні NFT-токени спільно з Binance. Партнером виступила компанія Isobar Ukraine.

«Ми у Binance приділяємо велику увагу благодійності та завжди раді підтримувати подібні ініціативи. Особливо це важливо в період новорічних та різдвяних свят, оскільки NFT-аукціони можуть привернути увагу аудиторії до тих осіб, які, на жаль, чимось обділені у зв’язку з життєвими обставинами, що склалися», зазначив Іван Паскар, менеджер з маркетингу Binance в Україні.

У компанії повідомили, що всі кошти будуть спрямовані на допомогу дітям із дитячих будинків та спецустанов по всій Україні.

  «Я вірю в магію новорічно-різдвяних свят. Оскільки у сучасному світі поєднання добрих справ із цифровими технологіями може значно примножити допомогу дітям у дитячих будинках – з радістю став обличчям благодійних NFT-токенів «Ангелятка добрих справ». Важливо йти в ногу з часом, але не забувати про вічне – добрі серця. Цей час – чудова можливість стати хорошим ангелом для когось, хто чекає на диво. Долучайтесь!»,резюмував Ivan NAVI.

 

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