КУБ - якісний ремонт у вашому будинку

Реклама 4 ноября 2022 13:07 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

КУБ - якісний ремонт у вашому будинку

Рано чи пізно настає час ремонту і перед нами море роботи та метушні, що заважає нам зосередитися та вникнути у всі тонкощі будівельних та ремонтних робіт.

Торгівля будматеріалами з інтернет магазинів найкращий для нас варіант, який економить наш час і гроші, готує та налаштовує на майбутній процес. Для того щоб купити будматеріали, їх не обов'язково "мацати", адже світовий стандарт говорить сам за себе. Будь-яка позиція наданого товару має сертифікат на якість цієї продукції. 

У нас є будівельні матеріали від світових виробників та відомих брендів: 

  • Ursa
  • Knauf
  • Ceresit 
  • Craft 
  • Hetten 
  • Colorfast
  • Euro mix

Всі ці та багато інших товарів ви можете придбати у нас набагато дешевше ніж на іншому майданчику будматеріалів, адже ми закуповуємо їх безпосередньо у виробника уклавши з ними договір . 

Асортимент будматеріалів 

Для того щоб створити гармонію і сучасний дизайн у своєму будинку або квартирі вам всього лише потрібні будматеріали та супутні до них товари:

  • Утеплювач
  • Фасадний матеріал
  • Хімія будівельна
  • Покрівельний матеріал
  • Пінопласт
  • Підвісна стеля
  • Панелі пластикові
  • Кріплення
  • Лінолеум
  • Сантехніка

Вся продукція надається у зручному каталозі КУБ, де ви можете ознайомитись із товаром та його цінами.

Замовлення та повернення товару 

Замовити товар у нас на сайті досить просто. Додайте товар до кошика та залиште свій контактний телефон, після чого з вами зв'яжеться наш оператор для підтвердження замовлення, яке буде доставлено у зручний для вас час. Сплатити замовлення можна готівковим та безготівковим способом, а також водієві при доставці. Магазин "КУБ" веде дзеркальну торгівлю та надає своїм клієнтам гарантію на повернення: 

  • За наявності чека 
  • Не пошкодженій упаковці 
  • Товарний вид продукції 

Який ви можете зробити протягом чотирнадцяти днів, починаючи з моменту покупки. Замовляючи будматеріали в магазині "КУБ", ви робите правильне рішення, адже з 10 000 товарів ви знайдете те, що необхідно саме вам. 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

будівництво

Матеріали на тему

Олександр Педан розповів про перші місяці навчання 17-річної доньки у Львові
Новини

Олександр Педан розповів про перші місяці навчання 17-річної доньки у Львові
Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу з купівлею авто
Новини

Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу з купівлею авто
Голос країни 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Телешоу

Голос країни 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Телешоу

Improv Live Show 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах

Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах
Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.10.2022)
Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)

Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK