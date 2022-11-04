КУБ - якісний ремонт у вашому будинку

Рано чи пізно настає час ремонту і перед нами море роботи та метушні, що заважає нам зосередитися та вникнути у всі тонкощі будівельних та ремонтних робіт.

Торгівля будматеріалами з інтернет магазинів найкращий для нас варіант, який економить наш час і гроші, готує та налаштовує на майбутній процес. Для того щоб купити будматеріали, їх не обов'язково "мацати", адже світовий стандарт говорить сам за себе. Будь-яка позиція наданого товару має сертифікат на якість цієї продукції.

У нас є будівельні матеріали від світових виробників та відомих брендів:

Ursa

Knauf

Ceresit

Craft

Hetten

Colorfast

Euro mix

Всі ці та багато інших товарів ви можете придбати у нас набагато дешевше ніж на іншому майданчику будматеріалів, адже ми закуповуємо їх безпосередньо у виробника уклавши з ними договір .

Асортимент будматеріалів

Для того щоб створити гармонію і сучасний дизайн у своєму будинку або квартирі вам всього лише потрібні будматеріали та супутні до них товари:

Утеплювач

Фасадний матеріал

Хімія будівельна

Покрівельний матеріал

Пінопласт

Підвісна стеля

Панелі пластикові

Кріплення

Лінолеум

Сантехніка

Вся продукція надається у зручному каталозі КУБ, де ви можете ознайомитись із товаром та його цінами.

Замовлення та повернення товару

Замовити товар у нас на сайті досить просто. Додайте товар до кошика та залиште свій контактний телефон, після чого з вами зв'яжеться наш оператор для підтвердження замовлення, яке буде доставлено у зручний для вас час. Сплатити замовлення можна готівковим та безготівковим способом, а також водієві при доставці. Магазин "КУБ" веде дзеркальну торгівлю та надає своїм клієнтам гарантію на повернення:

За наявності чека

Не пошкодженій упаковці

Товарний вид продукції

Який ви можете зробити протягом чотирнадцяти днів, починаючи з моменту покупки. Замовляючи будматеріали в магазині "КУБ", ви робите правильне рішення, адже з 10 000 товарів ви знайдете те, що необхідно саме вам.