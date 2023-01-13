Шварценеггер заговорив українською мовою у новому кліпі Kalush Orchestra

13 января 2023 11:01 Редакция
Шварценеггер заговорив українською мовою у новому кліпі Kalush Orchestra

Музиканти запросили актора до свого кліпу для пісні "Щедрий вечір".

Український гурт Kalush Orchestra представив кліп "Shchedryi Vechir", в якому знявся актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер. Відео вони зняли, коли музиканти були в турі США.

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Як зазначають артисти, зняли кліп "на лайті" і навіть не розраховували, що вийде хороша робота.

"Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію Щедрівки, + завітали до Арнольда Шварцнеггера в гості. Трек випустили ще того року, дякуємо за ваші коментарі і відгуки, як тільки змонтували відео, одразу презентуємо вам. Приємного перегляду," - зазначається в анонсі кліпу.

На початку кліпу Арнольд звернувся до українців: "Особливо зараз, у цей дуже важкий час, у кожного може бути мрія. І кожен може втілити її в життя".

Наприкінці кліпу Шварцнеггер з'явився разом з Kalush Orchestra і заговорив українською мовою: "Щедрий вечір".

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