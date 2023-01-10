Євробачення-2023: скільки Україна має заплатити за участь у конкурсі

Розсекречено суму внеску

Стало відомо, скільки Україна має заплатити Європейському мовному союзу за участь гурту TVORCHI у пісенному конкурсі Євробачення–2023 у британському місті Ліверпуль.

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Суму внеску було оголошено в одному з клопотань, що додаються до розпорядження Кабінету Міністрів «Про подання клопотань до Національного банку щодо надання дозволів на проведення валютних операцій», яке Уряд схвалив наприкінці минулого тижня.

У документі йдеться про те, що Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку про надання дозволу на проведення НСТУ платежу зі внеску за участь у Євробаченні згідно з Фінансовим кодексом Європейської мовної спілки у розмірі 30 813 євро (близько 1,2 млн гривень).

Нагадаємо, що Україна цього року буде автофіналістом конкурсу після перемоги Kalush Orchestra.

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