Голлівудська зірка Таісса Фарміґа зіграє головну роль у фільмі про українську емігрантку

У знаменитої акторки є українське коріння.

Американська актриса Таісса Фарміґа стане виконавчим продюсером та зіграє головну роль в українській драмі «Анна», пише Deadline.

Кінострічка заснована на однойменному короткометражному фільмі 2019 року спільного виробництва Ізраїлю, України та Великобританії. Її прем'єра відбулася на Каннському кінофестивалі.

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За сюжетом українська емігрантка проходить підготовку в армії США, щоб стати сержантом. Після кількох тижнів на військовій базі, коли російські війська готуються до вторгнення в її рідну країну, вона наражається на сексуальне насильство з боку іншого армійського офіцера. Повернувшись на базу, вона щосили намагається завершити свій курс, переглядаючи свої цінності, ідентичність і місце в американській армії та суспільстві.

Зазначимо, що Таісса Фарміґа має українське коріння. Її батько Михайло народився в Україні, але виріс в Аргентині. А мама Любомира є дочкою українців, які були переміщеними особами у Німеччині під час Другої світової війни.

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