Найкращі зірки 2022 року за версією IMDb: ТОП-10

IMDb рейтинг акторів, які здивували глядача у 2022 році.

Кінопортал IMDb назвав імена зірок, які стали найкращими акторами та проривом 2022 року. Їхня гра в кіно захопила не лише критиків, а й глядачів. До рейтингу IMDb 2022 року потрапили одразу три зірки з серіалу «Дивні дива» і дві — з «Ігри престолів: Дім Дракона». Дізнайтеся, які актори потрапили в топ зірок IMDb 2022, і завдяки яким проектам вони потрапили до цієї добірки.

IMDb найпопулярніші зірки 2022 року

Джеймі Кемпбелл Бовер

Ніхто не мав більш жахливої трансформації на екрані в 2022 році, ніж Джеймі Кемпбелл Бовер, також відомий як Векна. Він зіграв великого лиходія у 4-му сезоні серіалу «Дивні дива».

Джеймі Кемпбелл Бовер / Источник: Getty Images

Зої Кравіц

Зої Кравіц не вперше бути в центрі уваги, але у 2022 році вона вперше знялася у популярному трилері «Кімі», а потім швидко пішла роль Селіни Кайл (вона ж Жінка-кішка) у «Бетмені» з Робертом Паттінсоном. Завдяки цим ролям Зої потрапила до списку найкращих акторів версія IMDb.

Зої Кравіц / Источник: Getty Images

Лілі Джеймс

Лілі Джеймс не новачок у списку найкращих зірок IMDb, посівши 10-е місце у 2021 році. У список вона повернулася 2022 року завдяки своїй ролі Памели Андерсон у міні-серіалі «Пем і Томмі», який також приніс їй номінацію на премію «Еммі» за головну жіночу роль.

Лілі Джеймс / Источник: Getty Images

Остін Батлер

Каліфорнійський хлопчик Остін Батлер, з вискаленими губами і стегнами, що хитаються, став кумиром для багатьох у 2022 році, коли фільм «Елвіс» став справжнім касовим хітом. Він завоював серця глядачів і потрапив до IMDb рейтингу зірок.

Остін Батлер / Источник: Getty Images

Міллі Боббі Браун

Четвертий сезон «Дивні дива» забезпечив місце Міллі Боббі Браун у списку головних зірок IMDb, а Енола Холмс-2 допомогла їй утриматися там.

Міллі Боббі Браун / Источник: Getty Images

Джулія Гарнер

Це був знаменний рік для Джулії Гарнер: останній сезон «Озарка» дав їй премію «Еммі» за найкращу жіночу роль другого плану та головну роль у серіалі Netflix «Вигадана Анна». Гарнер повернеться на великий екран у ролі поп-ікони Мадонни у майбутньому біографічному фільмі.

Джулія Гарнер / Источник: Getty Images

Джозеф Квінн

Усього за рік Джозеф Куїнн став героєм 4-го сезону «Дивні дива», зробив «Підземелля та дракони» популярними та допоміг продати мільйони футболок Hellfire Club. Він вперше потрапив до списку найкращих зірок IMDb.

Джозеф Квінн / Источник: Getty Images

Міллі Алкок

Міллі Олкок, що народилася в Австралії, здобула міжнародну популярність і очолила рейтинг IMDb STARmeter в ролі бунтівної спадкоємиці «Залізного трону» Рейніри Таргарієн, яка осідлала дракона, в серіалі-приквелі «Гра престолів: Будинок дракона».

Міллі Алкок / Источник: Getty Images

Емма Д'арсі

Емма Д'Арсі залишила свій слід як доросла версія королеви Рейніри Таргарієн у серіалі-приквелі «Гра престолів: Будинок дракона», утримуючи місце у топ-10 IMDb STARmeter протягом трьох місяців.

Емма Д'арсі / Источник: Getty Images

Ана де Армас

У 2022 році Ана де Армас вдруге посіла перше місце в щорічному списку найкращих зірок IMDb завдяки двом популярним хітам Netflix — «Блондинка» та «Сіра людина», а також фільму Hulu «Глибокі води».