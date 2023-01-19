Найкращі зірки 2022 року за версією IMDb: ТОП-10

19 января 2023 17:32 Редакция
Найкращі зірки 2022 року за версією IMDb: ТОП-10

IMDb рейтинг акторів, які здивували глядача у 2022 році.

Кінопортал IMDb назвав імена зірок, які стали найкращими акторами та проривом 2022 року. Їхня гра в кіно захопила не лише критиків, а й глядачів. До рейтингу IMDb 2022 року потрапили одразу три зірки з серіалу «Дивні дива» і дві — з «Ігри престолів: Дім Дракона». Дізнайтеся, які актори потрапили в топ зірок IMDb 2022, і завдяки яким проектам вони потрапили до цієї добірки.

IMDb найпопулярніші зірки 2022 року

Джеймі Кемпбелл Бовер 

Ніхто не мав більш жахливої трансформації на екрані в 2022 році, ніж Джеймі Кемпбелл Бовер, також відомий як Векна. Він зіграв великого лиходія у 4-му сезоні серіалу «Дивні дива».

Джеймі Кемпбелл Бовер / Источник: Getty Images

Зої Кравіц 

Зої Кравіц не вперше бути в центрі уваги, але у 2022 році вона вперше знялася у популярному трилері «Кімі», а потім швидко пішла роль Селіни Кайл (вона ж Жінка-кішка) у «Бетмені» з Робертом Паттінсоном. Завдяки цим ролям Зої потрапила до списку найкращих акторів версія IMDb.

Зої Кравіц / Источник: Getty Images

Лілі Джеймс 

Лілі Джеймс не новачок у списку найкращих зірок IMDb, посівши 10-е місце у 2021 році. У список вона повернулася 2022 року завдяки своїй ролі Памели Андерсон у міні-серіалі «Пем і Томмі», який також приніс їй номінацію на премію «Еммі» за головну жіночу роль.

Лілі Джеймс / Источник: Getty Images

Остін Батлер

Каліфорнійський хлопчик Остін Батлер, з вискаленими губами і стегнами, що хитаються, став кумиром для багатьох у 2022 році, коли фільм «Елвіс» став справжнім касовим хітом. Він завоював серця глядачів і потрапив до IMDb рейтингу зірок.

Остін Батлер / Источник: Getty Images

Міллі Боббі Браун

Четвертий сезон «Дивні дива» забезпечив місце Міллі Боббі Браун у списку головних зірок IMDb, а Енола Холмс-2 допомогла їй утриматися там.

Міллі Боббі Браун / Источник: Getty Images

Джулія Гарнер

Це був знаменний рік для Джулії Гарнер: останній сезон «Озарка» дав їй премію «Еммі» за найкращу жіночу роль другого плану та головну роль у серіалі Netflix «Вигадана Анна». Гарнер повернеться на великий екран у ролі поп-ікони Мадонни у майбутньому біографічному фільмі.

Джулія Гарнер / Источник: Getty Images

Джозеф Квінн

Усього за рік Джозеф Куїнн став героєм 4-го сезону «Дивні дива», зробив «Підземелля та дракони» популярними та допоміг продати мільйони футболок Hellfire Club. Він вперше потрапив до списку найкращих зірок IMDb.

Джозеф Квінн / Источник: Getty Images

Міллі Алкок

Міллі Олкок, що народилася в Австралії, здобула міжнародну популярність і очолила рейтинг IMDb STARmeter в ролі бунтівної спадкоємиці «Залізного трону» Рейніри Таргарієн, яка осідлала дракона, в серіалі-приквелі «Гра престолів: Будинок дракона».

Міллі Алкок / Источник: Getty Images

Емма Д'арсі

Емма Д'Арсі залишила свій слід як доросла версія королеви Рейніри Таргарієн у серіалі-приквелі «Гра престолів: Будинок дракона», утримуючи місце у топ-10 IMDb STARmeter протягом трьох місяців.

Емма Д'арсі / Источник: Getty Images

Ана де Армас

У 2022 році Ана де Армас вдруге посіла перше місце в щорічному списку найкращих зірок IMDb завдяки двом популярним хітам Netflix — «Блондинка» та «Сіра людина», а також фільму Hulu «Глибокі води».

Ана де Армас / Источник: Getty Images

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Що подивитися у кіно: прем'єри тижня 19–25 січня 2023 року
Новини

Що подивитися у кіно: прем'єри тижня 19–25 січня 2023 року
Дорофєєва показала, як Кацурін працює над її треком – відео
Новини

Дорофєєва показала, як Кацурін працює над її треком – відео
Голлівудська зірка Таісса Фарміґа зіграє головну роль у фільмі про українську емігрантку
Новини

Голлівудська зірка Таісса Фарміґа зіграє головну роль у фільмі про українську емігрантку
Зірки українського шоу-бізнесу провели в Ужгороді благодійний захід для дітей
Новини

Зірки українського шоу-бізнесу провели в Ужгороді благодійний захід для дітей
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк-12 – фінал: кого обрав Алекс Топольський

Холостяк-12 – фінал: кого обрав Алекс Топольський
Фільми-головоломки: ТОП-5 найкращих за версією глядачів

Фільми-головоломки: ТОП-5 найкращих за версією глядачів
Ведуча 1+1 Наталя Островська на відпочинку у Карпатах вперше показала своїх батьків – фото

Ведуча 1+1 Наталя Островська на відпочинку у Карпатах вперше показала своїх батьків – фото
Наталія Могилевська: в Україні дуже багато Героїв

Наталія Могилевська: в Україні дуже багато Героїв

Популярне відео

«Мої думки тихі» замість «Іронії долі»: у святковий період в ефірі національного телемарафону йтиме українська комедія

«Мої думки тихі» замість «Іронії долі»: у святковий період в ефірі національного телемарафону йтиме українська комедія
Стрічка «Земля Бога» з програми Каннського фестивалю вийде в обраних українських кінотеатрах

Стрічка «Земля Бога» з програми Каннського фестивалю вийде в обраних українських кінотеатрах
«Ця програма стане надійним плечем для глядача»: Олексій Суханов – про майбутню прем’єру «Говорить вся країна»

«Ця програма стане надійним плечем для глядача»: Олексій Суханов – про майбутню прем’єру «Говорить вся країна»
«Повернуться люди»: заклик до українців за кордоном

«Повернуться люди»: заклик до українців за кордоном
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK