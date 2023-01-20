Гітарист Fall Out Boy Джо Троман оголосив про паузу у кар'єрі

20 января 2023 12:19 Редакция
Гітарист Fall Out Boy Джо Троман оголосив про паузу у кар'єрі

Музикант пішов із гурту напередодні виходу нового альбому

Відомий американський музикант Джо Троман залишає гурт Fall Out Boy. 38-річний артист вирішив узяти паузу у музичній кар'єрі.

На своїй сторінці в Інстаграм Троман випустив заяву, в якій розсекретив, для чого йому знадобилася перерва. Джо зазначив, що хоче зайнятися своїм психічним здоров'ям. Гитарист запевнив, що обов'язково повернеться до виступів та записів нових пісень.

«Ніл Янг одного разу сказав, що краще згоріти, ніж згаснути. Але я можу однозначно сказати вам, що вигоряння — це жахливо. Не розголошуючи всіх подробиць, я маю повідомити, що моє психічне здоров'я різко погіршилося за останні кілька років… Я візьму перерву в роботі, яка, на жаль, включає деякий час відхід з Fall Out Boy. Отже, залишається питання: чи повернуся я в дію? Цілком сто відсотків», — написав Троман.

Зазначимо, що у березні цього року гурт Fall Out Boy випустить свій восьмий альбом So Much (for) Stardust.

Раніше ми опублікували список усіх номінантів на кінопремію BAFTA-2023.

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