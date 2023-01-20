"Життя триває": Крупін розповів про будинок у Харкові

20 января 2023 13:30 Редакция

Музикант також розповів про творчість у війну.

Український музикант, фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін поділився в інтерв'ю для програми "Ранок Будинку", що з його будинком у Харкові. Артист зізнався, що постраждали вікна.

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Крупін розповів, як нещодавно побував у рідному Харкові. У його будинку вибило вікна, але в районі було досить спокійно.

"Востаннє, коли приїхали, хлопці зібралися. Дуже багато хто повертається до Харкова, дівчат та хлопців у кафешках, тобто життя триває", - зазначив Михайло.

Також артист поділився думками про творчість у війну. Нещодавно його гурт випустив дебютну україномовну пісню "Світло". Крупін вважає, що потрібно поєднувати пісні як про військові реалії, так і з іншим змістом.

"Щодо творчості, я думаю, що все ж таки потрібно якось поєднувати і пісні, які сьогодні актуальні, з піснями, які залишаться далі. Зараз воєнний час, ці пісні теж залишаться в історії, вони все життя нагадуватимуть про весь цей біль," - зазначив музикант.

Раніше ми писали, що Крупін зіграв гімн України на скрипці, відреагувавши на черговий ракетний удар.

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