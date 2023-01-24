Зої Салдана стала першою акторкою, яка зіграла у чотирьох найкасовіших фільмах

24 января 2023 09:14 Редакция
Зої Салдана стала першою акторкою, яка зіграла у чотирьох найкасовіших фільмах

Ці картини зібрали у прокаті понад 2 мільярди доларів.

Минулими вихідними касові збори фільму «Аватар: Шлях води» перевищили 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Як повідомляє People, успіх картини зробив 44-річну акторку Зої Салдану першою кінозіркою, чотири кінострічки за участю якої заробили понад 2 мільярди доларів.

Такої ж позначки досягли наступні фільми Салдани: «Аватар» 2009 року, «Месники: Фінал» 2019 року та «Месники: Війна нескінченності» 2018 року. Салдана грає Нейтірі у фільмах «Аватар», а в кінематографічному всесвіті Marvel їй дісталася роль Ґамори.

 

Зазначимо, що всього в історії кінематографу зібрати понад 2 мільярди доларів вдалося лише шести фільмам — чотири вище названі картини, а також «Титанік» 1997 року та «Зоряні війни: Пробудження сили» 2015 року.

Раніше ми писали, що «Міс Україна-Всесвіт» Вікторія Апанасенко продала крила зі свого національного костюма, щоб допомогти українським воїнам.

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