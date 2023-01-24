"Загубив Душу": Положинський повідомив про нову пісню, за яку не зняв гроші

Олександр Положинський підготував із Віктором Вербою сумісний твір, на який уже готовий кліп.

Колишній лідер "Тартака" Олександр Положинський повідомив тим, хто заглядає до нього на інстаграм-сторінку, про прем'єру свіжої пісні.

"Наприкінці 2021-го я почув пісню Віктора Верби "Загубив Душу". Пісня і виконання так мене зачепили, що я написав свій текст і запропонував Вікторові створити нову – спільну версію. Роман Сорока допоміг нам створити її та записати, а сьогодні я виклав її для своїх підписників на Патреоні", – поділився передумовами появи композиції артист і дав посилання на трек.

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Далі Положинський зазначив, що на в нього там небагато підписників, але він, мовляв, бажає їм бодай якось подякувати. А ще уточнив, що досі не зняв на сервісі зібрані кошти, оскільки не знає як це здійснити. Також на публіку чекає кліп.

"Для решти ж зацікавлених скажу, що ми з Віктором зняли невеличке відео до пісні й ось-ось його оприлюднимо. Тож вам також чекати недовго. Власне, це фото зроблене перед самою зйомкою", – завершив Олександр підпис до світлини, на якій він зафіксований із колегою в приміщенні, що нагадує репетиційну базу.

Источник: instagram oleksandrpolozhynskyi

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Раніше ми писали про те, що Олександ Положинський написав пост до роковин свого гурту "Тартак" – проєкту, із яким його пов'язує більшість шанувальників.