"Загубив Душу": Положинський повідомив про нову пісню, за яку не зняв гроші

24 января 2023 12:08 Редакция

Олександр Положинський підготував із Віктором Вербою сумісний твір, на який уже готовий кліп.

Колишній лідер "Тартака" Олександр Положинський повідомив тим, хто заглядає до нього на інстаграм-сторінку, про прем'єру свіжої пісні.

"Наприкінці 2021-го я почув пісню Віктора Верби "Загубив Душу". Пісня і виконання так мене зачепили, що я написав свій текст і запропонував Вікторові створити нову – спільну версію.

Роман Сорока допоміг нам створити її та записати, а сьогодні я виклав її для своїх підписників на Патреоні", – поділився передумовами появи композиції артист і дав посилання на трек.

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Далі Положинський зазначив, що на в нього там небагато підписників, але він, мовляв, бажає їм бодай якось подякувати. А ще уточнив, що досі не зняв на сервісі зібрані кошти, оскільки не знає як це здійснити. Також на публіку чекає кліп.

"Для решти ж зацікавлених скажу, що ми з Віктором зняли невеличке відео до пісні й ось-ось його оприлюднимо. Тож вам також чекати недовго. Власне, це фото зроблене перед самою зйомкою", – завершив Олександр підпис до світлини, на якій він зафіксований із колегою в приміщенні, що нагадує репетиційну базу. 

Источник: instagram oleksandrpolozhynskyi

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Раніше ми писали про те, що Олександ Положинський написав пост до роковин свого гурту "Тартак" – проєкту, із яким його пов'язує більшість шанувальників. 

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