Кривошапко представив патріотичну пісню українською в реп-стилі

Олександр Кривошапко зачитав і заспівав про російську агресію та стійкість українців у трекові "Вони".

30-річний уродженець Маріуполя Олександр Кривошапко поділився з публікою своїм свіжим твором під назвою "Вони". Разом із піснею співак представив і музичний ролик.

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Відеоряд новинки – це її винуватець, знятий у середньому й великому планах. Позаду нього з’являються кадри, пов’язані з новітньою історією України. Зокрема – російський пропагандист Володимир Соловйов, зруйновані будинки в українських містах й кадри воєнної хроніки.

Відтак Кривошапко починає співати в оперній манері, поки кліп сповнюється відеозаписами наслідків російської агресії.

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Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko)

Своє рішення податися в репери Олександр пояснив у попередньому інстаграм-пості, котрий теж пов'язаний із прем'єрою пісні "Вони":

"#1 із нового EP. Усе почалося в заторі в автомобілі. Виявилося, що мені легше писати речитативний текст, аніж слова для пісні. Речитатив дає мені можливість висловитись – і про це буде весь мініальбом!"

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Раніше ми писали про те, що про прем'єру нової пісні повідомив Олександр Положинський. На її створення його надихнув твір колеги, почутий екслідером "Тартака" ще 2021 року.