Дорн анонсував свій кліп постіронією: Перевзувся

Співак показав скріншоти статей, де його звинуватили у "перевзуванні" та "шароварщині".

Український виконавець Іван Дорн випустив нову пісню та кліп "Te la passe", записану спільно з франківським артистом Essoh. В Інстаграмі співак показав скріншоти статей, де його звинуватили у "перевзуванні" та "шароварщині".

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Зокрема, Іван показав новину із заголовком "Колаборант Дорн вкотре перевзувся", де його критикують за те, що Дорн "не посоромився задіяти у відео образи Тараса Шевченка та Батьківщину-мати".

Однак це був такий піар-хід від команди Івана Дорна. Вигадано все: назви ЗМІ, невтішні коментарі користувачів і навіть дати публікацій.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Іван засудив дії Росії та відмовився від виступів, співпраці з російськими артистами. Дорн активно допомагає Україні як волонтер, дає благодійні концерти.