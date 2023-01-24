Дорн анонсував свій кліп постіронією: Перевзувся

24 января 2023 15:52 Редакция
Дорн анонсував свій кліп постіронією: Перевзувся

Співак показав скріншоти статей, де його звинуватили у "перевзуванні" та "шароварщині".

Український виконавець Іван Дорн випустив нову пісню та кліп "Te la passe", записану спільно з франківським артистом Essoh. В Інстаграмі співак показав скріншоти статей, де його звинуватили у "перевзуванні" та "шароварщині".

 

Читайте також: Іван Дорн назвав умови, за яких готовий поїхати до РФ з концертом

Зокрема, Іван показав новину із заголовком "Колаборант Дорн вкотре перевзувся", де його критикують за те, що Дорн "не посоромився задіяти у відео образи Тараса Шевченка та Батьківщину-мати".

 

Однак це був такий піар-хід від команди Івана Дорна. Вигадано все: назви ЗМІ, невтішні коментарі користувачів і навіть дати публікацій.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Іван засудив дії Росії та відмовився від виступів, співпраці з російськими артистами. Дорн активно допомагає Україні як волонтер, дає благодійні концерти.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Кривошапко представив патріотичну пісню українською в реп-стилі
Новини

Кривошапко представив патріотичну пісню українською в реп-стилі
"Загубив Душу": Положинський повідомив про нову пісню, за яку не зняв гроші
Новини

"Загубив Душу": Положинський повідомив про нову пісню, за яку не зняв гроші
El Kravchuk презентував нову пісню
Меломан

El Kravchuk презентував нову пісню
Шерон Стоун вразила участю в прем'єрі пісні з нового альбому Сема Сміта
Новини

Шерон Стоун вразила участю в прем'єрі пісні з нового альбому Сема Сміта
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Стомилася від розлук»: Білик представила новий українськомовний трек «Мало»

«Стомилася від розлук»: Білик представила новий українськомовний трек «Мало»
Анна Матосьян: Я знаю, як зі звичайної людини зробити суперзірку

Анна Матосьян: Я знаю, як зі звичайної людини зробити суперзірку
Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт

Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт
Фільми про пограбування банків: ТОП-10 найкращих

Фільми про пограбування банків: ТОП-10 найкращих

Популярне відео

Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт

Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт
Шерон Стоун вразила участю в прем'єрі пісні з нового альбому Сема Сміта

Шерон Стоун вразила участю в прем'єрі пісні з нового альбому Сема Сміта
Дорофєєва показала, як Кацурін працює над її треком – відео

Дорофєєва показала, як Кацурін працює над її треком – відео
El Kravchuk презентував нову пісню

El Kravchuk презентував нову пісню
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK