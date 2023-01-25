Лорак повідомила про допомогу людям зі зруйнованими оселями – реакція українців

Ані Лорак провела акустичний мініконцерт, заспівавши українською, і розпочала збір коштів.

Ані Лорак, якій РНБО заборонила в'їзд до України, а в Мінкульті розглядають питання позбавлення її звання народної артистки України, знову заспівала українською.

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Співачка показала в інстаграмі відеозапис свого акустичного мініконцерту. На ньому вона виконала російською пісні "Наполовину" і "Солнце", а також українською "Бачила".

Перед тим, як співати, Лорак мовила:

"Також мені б дуже хотілося допомогти людям, котрі потребують нашої допомоги. Посилання переглядайте нижче".

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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Те саме послання продубльовано в підписі до ролика.

Якщо перейти на сайт Ані Лорак, там можна знайти оголошення англійською:

" Ви можете використати банківські реквізити нижче, щоб надати безпосередню допомогу постраждалим родинам. Ми будемо постійно оновлювати інформацію".

Іще показані знімки постраждалих родин Бондаренків, Слупських і Соловій. Біля кожного прізвища уточнення "зруйнований дім".

Источник: anilorak.org

Водночас ніде не вказано, чому й ким зруйновані ці оселі. І хоча прізвища українські, Україна теж ніде не згадується.

Одним коментаторам, котрі залишили відгуки до відео, було достатньо вищезгаданого, щоб похвалити Ані Лорак. Інші ж однаково дорікають їй за уникнення уточнень.

Источник: instagram anilorak

До слова, 1 січня 2023-го Ані Лорак виклала в себе в блозі пост українською. Вона написала про брата, якому довелося ховатися в підвалі з пляшкою брендового алкоголю "під звуки бомб".

Источник: instagram anilorak

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Раніше ми писали про те, що Злата Огнєвіч назвала суму, яку вдалося зібрати для постраждалих киян після ракетної атаки росіян.