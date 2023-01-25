Слєпаков представив колискову для майбутнього окупанта
Семен Слєпаков оприлюднив композицію, у якій країна співає про своїх дітей.
Російський комедійний актор Семен Слєпаков оприлюднив ще одну сатиричну композицію в стилі авторської (бардівської) пісні про РФ та її синів. Прямо країна-агресорка у тексті не згадується, проте за контекстом стає зрозуміло, що йдеться саме про неї.
У трекові, зокрема, є такі рядки:
"Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка,
Просто слишком мал еще ты и душою чист,
Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка,
Этот враг, сыночек, – укронацист!
От него, проклятого, все наши невзгоды
Если бы не он могли бы жить-не тужить,
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года,
И не можешь ты пойти укропов крошить".
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Також у "Колыбельной" ідеться про середнього й старшого брата дитини, котрій співає країна. Середній – "зрадник", оскільки він "специалистом стал каких-то айти" і "теперь в Европе у сатрапа в плену, Коротает ночи там небось с содомитами И не в Бога верует, а в сатану". Старший – "ушел по контракту, Родину не продал за латте и чизкейк", а тепер "героем воротился обратно", якому встановлять "огорожку".
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Допис, поширений Семен Слепаков (@slepakovsemyon)
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Раніше ми писали про те, що Семен Слєпаков представив антивоєнну пісню, у якій описав "перевзування" деяких земляків.