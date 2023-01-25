Бібер продав права на всі свої пісні до 2022 року - деталі

25 января 2023 14:02 Редакция
Бібер продав права на всі свої пісні до 2022 року - деталі

Останніми роками артисти дедалі частіше продають права на творчість за одноразову оплату.

Канадський виконавець Джастін Бібер продав права на всі свої пісні до 2022 року. Як повідомляє BBC, артист отримав за угоду 200 мільйонів доларів.

 

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Творчість Джастіна викупила компанія Hipgnosis Songs Capital. Тепер вони отримуватимуть гроші щоразу, коли продані пісні Бібера звучатимуть публічно. До списку куплених компанією увійшло 290 треків.

 

"Вплив Джастіна Бібера на світову культуру за останні 14 років справді був значним", - прокоментував операцію засновник Hipgnosis Мерк Меркуріадіс.

Зазначимо, що останніми роками артисти все частіше вдаються до продажу своєї творчості за одноразову оплату. У списку зірок Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Боб Ділан.

Раніше ми писали, що Бейонсе виступила вперше за 5 років. Один із її образів - від українського бренду.

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