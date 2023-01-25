"Козла полюбиш – із рогами будеш": Зірка серіалу "Школа" представила кліп

25 января 2023 17:26 Редакция

Маша Кондратенко заспівала про закохану, котра не може відмовитися від обранця попри всі його витівки.

Акторка та співачка Маша Кондратенко, котра раніше повеселила публіку своїм "Ванькою-встанькою", здійснила чергову прем’єру пісні й кліпу на неї. Новинка білявки називається "Не ходи".

 

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У підписі до свіжого музичного ролика на ютюбі зазначено, що "танець має терапевтичну функцію і найкраще звільняє нас від зайвих емоцій".

 

"Бо, засліплені коханням, ми геть не помічаємо тривожних дзвіночків. Минулий рік змусив багатьох переоцінити цінності й остаточно спекатися токсичних прив’язаностей", – сказано далі в тексті.

 

Мета треку, додано в підписі, – "застерегти молодих українок не ставати на ті самі граблі, а натомість – цінувати себе".

У тексті пісні, котра перегукується за своїм стилем із народними українськими, ідеться про те, що панянці не варто ходити до свого обранця. Причини – "бо в нього багато таких як ти", "він просто дурачок" і "герой дешевих книг".

Водночас, продовжує співачка, "тягнеться рука, щоб набрати знов". Одначе вона вкотре собі нагадує: "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти".
Щодо екранізації, то для неї знялася сама винуватиця кліпу. Кондратенко постає в просторих і майже порожніх кімнатах з високими стелями, де влаштовує експресивний танок.

 

 

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Раніше ми писали про те, що Маша Кондратенко очолила рейтинг ютюбу  зі своїм "Ванькою-встанькою".

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