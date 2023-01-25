"Козла полюбиш – із рогами будеш": Зірка серіалу "Школа" представила кліп

Маша Кондратенко заспівала про закохану, котра не може відмовитися від обранця попри всі його витівки.

Акторка та співачка Маша Кондратенко, котра раніше повеселила публіку своїм "Ванькою-встанькою", здійснила чергову прем’єру пісні й кліпу на неї. Новинка білявки називається "Не ходи".

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У підписі до свіжого музичного ролика на ютюбі зазначено, що "танець має терапевтичну функцію і найкраще звільняє нас від зайвих емоцій".

"Бо, засліплені коханням, ми геть не помічаємо тривожних дзвіночків. Минулий рік змусив багатьох переоцінити цінності й остаточно спекатися токсичних прив’язаностей", – сказано далі в тексті.

Мета треку, додано в підписі, – "застерегти молодих українок не ставати на ті самі граблі, а натомість – цінувати себе".

У тексті пісні, котра перегукується за своїм стилем із народними українськими, ідеться про те, що панянці не варто ходити до свого обранця. Причини – "бо в нього багато таких як ти", "він просто дурачок" і "герой дешевих книг".

Водночас, продовжує співачка, "тягнеться рука, щоб набрати знов". Одначе вона вкотре собі нагадує: "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти".

Щодо екранізації, то для неї знялася сама винуватиця кліпу. Кондратенко постає в просторих і майже порожніх кімнатах з високими стелями, де влаштовує експресивний танок.

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Раніше ми писали про те, що Маша Кондратенко очолила рейтинг ютюбу зі своїм "Ванькою-встанькою".