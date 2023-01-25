Що подивитись з дітьми: ТОП прем'єр мультфільмів 2023
Дізнайтеся, коли та які будуть прем'єри мультиків у 2023 році.
2023 рік обіцяє бути багатим на прем'єри не лише фільмів, а й мультфільмів. Такій новині будуть раді не лише діти, а й дорослі. Тепер усі сім'єю можуть зібратися за екраном телевізора чи навіть краще – піти до кінотеатру та у перші дні прем'єри подивитися новий мультфільм. Сімейний похід у кіно запам'ятається дитині на довгий час, особливо у такі похмурі воєнні дні. У цій статті ми розповімо про ТОП-10 найкращих мультфільмів на 2023 рік, які вже вийшли або лише вийдуть у прокат.
Тому представляємо список прем'єр мультиків у 2023 році, на які так чекають діти, і які можна буде подивитися в кінотеатрах України найближчими місяцями.
Календар виходу мультфільмів 2023
Прем'єри мультфільмів 2023 року: січень
Дивовижний Моріс
Жанри: сімейний, мультфільм.
Країни: Велика Британія, Німеччина, США.
Прем'єра в Україні: 5 січня 2023 року.
Аргонатси: Нова легенда
Жанри: комедія, мультфільм, пригоди.
Країна Франція.
Прем'єра в Україні: 26 січня 2023 року.
Прем'єри мультфільмів 2023: лютий
Рок Доґ 3: Ритмічний батл
Жанри: комедія, мультфільм, сімейний.
Країна: США.
Прем'єра в Україні: 2 лютого 2023 року.
Мумії
Жанри: комедія, мультфільм, сімейний.
Країна: Іспанія.
Прем'єра в Україні: 23 лютого 2023 року.
Прем'єри мультфільмів 2023 року: березень
Мавка. Лісова пісня
Жанри: комедія, мультфільм, фентезі
Країна Україна
Прем'єра в Україні 2 березня 2023 року.
Брати Супер Маріо в кіно
Жанри: комедія, мелодрама, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.
Країна: США, Японія.
Прем’єра в Україні 24 березня.
Прем'єри мультфільмів 2023: квітень
Інспектор Сан
Жанри: анімація, пригоди.
Країна: Іспанія.
Прем'єра в Україні: 13 квітня
Мадагаскар 4
Жанри: комедія, анімація, пригоди.
Країна: США.
Прем'єра в Україні: 15 квітня 2023 року.
Прем'єри мультфільмів 2023 року: червень
Людина-павук: Навколо всесвіту
Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.
Країна: США.
Прем'єра України: 1 червня.
Стихії
Жанри: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.
Країна: США.
Прем'єра України: 15 червня.
Прем'єри мультфільмів 2023 року: липень
Койот проти «Акме»
Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний.
Країна: США.
Прем’єра в Україні – 20 липня.
Прем'єри мультфільмів 2023: серпень
Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів
Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.
Країна: США.
Прем’єра в Україні – 3 серпня.
10 життів
Жанри: комедія, пригоди.
Країна: Великобританія, Канада
Прем’єра в Україні – 24 серпня.
Прем'єри мультфільмів 2023 року: листопад
Втеча з курника 2
Жанри: комедія.
Країна: Великобританія, США, Франція
Прем'єра в Україні – 10 листопада.
Тролі 3
Жанри: комедія, комедія, пригоди.
Країна: США
Прем'єра в Україні – 17 листопада.
Бажання
Жанри: пригоди, анімація.
Країна: США.
Прем'єра в Україні – 22 листопада.
Також вже можна спланувати грудень 2023 року, коли світом править різдвяна та новорічна лихоманка. Коли всі люди планують відпустку у теплих краях або ж, навпаки, у місцях, де багато снігу. Тому представляємо дитячі фільми та мультфільми, які вийдуть у грудні 2023 року. Їх, на жаль, не так багато.
Віллі Вонка
Жанри: комедія, пригоди, мюзикл, фентезі.
Країна: США.
Прем'єра України: 14 грудня.
Аквамен та загублене королівство
Жанри: бойовик, пригоди, фантастика, фентезі.
Країна: США.
Прем'єра України: 14 грудня.
Країна золота, країна води
Жанри: бойовик, пригоди, фентезі.
Країна: Японія.
Прем'єра в Україні: грудень 2023 року.