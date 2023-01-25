Що подивитись з дітьми: ТОП прем'єр мультфільмів 2023

Дізнайтеся, коли та які будуть прем'єри мультиків у 2023 році.

2023 рік обіцяє бути багатим на прем'єри не лише фільмів, а й мультфільмів. Такій новині будуть раді не лише діти, а й дорослі. Тепер усі сім'єю можуть зібратися за екраном телевізора чи навіть краще – піти до кінотеатру та у перші дні прем'єри подивитися новий мультфільм. Сімейний похід у кіно запам'ятається дитині на довгий час, особливо у такі похмурі воєнні дні. У цій статті ми розповімо про ТОП-10 найкращих мультфільмів на 2023 рік, які вже вийшли або лише вийдуть у прокат.

Тому представляємо список прем'єр мультиків у 2023 році, на які так чекають діти, і які можна буде подивитися в кінотеатрах України найближчими місяцями.

Календар виходу мультфільмів 2023

Прем'єри мультфільмів 2023 року: січень

Дивовижний Моріс

Жанри: сімейний, мультфільм.

Країни: Велика Британія, Німеччина, США.

Прем'єра в Україні: 5 січня 2023 року.

Аргонатси: Нова легенда

Жанри: комедія, мультфільм, пригоди.

Країна Франція.

Прем'єра в Україні: 26 січня 2023 року.

Прем'єри мультфільмів 2023: лютий

Рок Доґ 3: Ритмічний батл

Жанри: комедія, мультфільм, сімейний.

Країна: США.

Прем'єра в Україні: 2 лютого 2023 року.

Мумії

Жанри: комедія, мультфільм, сімейний.

Країна: Іспанія.

Прем'єра в Україні: 23 лютого 2023 року.

Прем'єри мультфільмів 2023 року: березень

Мавка. Лісова пісня

Жанри: комедія, мультфільм, фентезі

Країна Україна

Прем'єра в Україні 2 березня 2023 року.

Брати Супер Маріо в кіно

Жанри: комедія, мелодрама, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.

Країна: США, Японія.

Прем’єра в Україні 24 березня.

Прем'єри мультфільмів 2023: квітень

Інспектор Сан

Жанри: анімація, пригоди.

Країна: Іспанія.

Прем'єра в Україні: 13 квітня

Мадагаскар 4

Жанри: комедія, анімація, пригоди.

Країна: США.

Прем'єра в Україні: 15 квітня 2023 року.

Мадагаскар 4

Прем'єри мультфільмів 2023 року: червень

Людина-павук: Навколо всесвіту

Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.

Країна: США.

Прем'єра України: 1 червня.

Стихії

Жанри: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.

Країна: США.

Прем'єра України: 15 червня.

Прем'єри мультфільмів 2023 року: липень

Койот проти «Акме»

Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний.

Країна: США.

Прем’єра в Україні – 20 липня.

Койот против «Акме»

Прем'єри мультфільмів 2023: серпень

Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів

Жанри: бойовик, комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фантастика, фентезі.

Країна: США.

Прем’єра в Україні – 3 серпня.

Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

10 життів

Жанри: комедія, пригоди.

Країна: Великобританія, Канада

Прем’єра в Україні – 24 серпня.

10 жизней

Прем'єри мультфільмів 2023 року: листопад

Втеча з курника 2

Жанри: комедія.

Країна: Великобританія, США, Франція

Прем'єра в Україні – 10 листопада.

Побег из курятника 2

Тролі 3

Жанри: комедія, комедія, пригоди.

Країна: США

Прем'єра в Україні – 17 листопада.

Тролли 3

Бажання

Жанри: пригоди, анімація.

Країна: США.

Прем'єра в Україні – 22 листопада.

Желание

Також вже можна спланувати грудень 2023 року, коли світом править різдвяна та новорічна лихоманка. Коли всі люди планують відпустку у теплих краях або ж, навпаки, у місцях, де багато снігу. Тому представляємо дитячі фільми та мультфільми, які вийдуть у грудні 2023 року. Їх, на жаль, не так багато.

Віллі Вонка

Жанри: комедія, пригоди, мюзикл, фентезі.

Країна: США.

Прем'єра України: 14 грудня.

Вилли Вонка

Аквамен та загублене королівство

Жанри: бойовик, пригоди, фантастика, фентезі.

Країна: США.

Прем'єра України: 14 грудня.

Аквамен и затерянное королевство

Країна золота, країна води

Жанри: бойовик, пригоди, фентезі.

Країна: Японія.

Прем'єра в Україні: грудень 2023 року.