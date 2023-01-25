Куди сходити в Києві на вихідних: НАОНІ, Білозір і стендап

Афіша заходів у столиці 28 та 29 січня 2023-го, а також найближчої п'ятниці.

Цими вихідними, 28 та 29 січня 2023-го, у Києві відбудеться низка різних шоу. Одне із них – концерт із використанням давніх українських музичних інструментів, можна буде переглянути напередодні вікенду, найближчої п'ятниці. А от суботу й неділю вдасться присвятили класичній музиці при свічках, стендап-комікам, виставі про людей із новітньої історії України тощо.

НАОНІ Оркестра з програмою Рок-хіти й саундтреки

На сцені Будинку кіно пролунають найліпші світові рок-хіти й саундтреки в аранжуванні НАОНІ Оркестра.

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Оркестр спеціалізується на народних інструментах. У його музичному арсеналі є понад 40 маловідомих і рідковживаних нині інструментів: від цимбал і бандури – до майже забутих бугая, тилинки та дримби.

У репертуарі колективу сплелися попмузика, джаз і рок. Почесне місце в його програмах займають твори українських композиторів.

Сім разів колективу діставалася перемога на проєкті "Битва оркестрів". За останні кілька років під художнім керівництвом Віктора Гуцала тривали музичні експерименти оркестру, він об'єднував зусилля з такими артистами й гуртами як ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, "Друга ріка", Mad Heads, KozakSystem й іншими.

Коли:

27 січня 2023, п'ятниця, 19:00.

Де:

Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6.

Почому:

від 340 грн.

Стендап Докидони

"Докидони" – це формат, за умовами котрого два коміки на сцені намагаються підхопити розкриття теми й доповнити жарти, які поодинці не змогли логічно або смішно завершити. Саме тому вони, задля завершення ідеального жарту, намагатимуться докинути одне одному ще ідеї й вектори. Коли коміки впевнені, що вже нема чого докинути, і їм здається, що вони у глухому куті, – у глядачів з'являється можливість поділитися з коміками чимось від себе.

Виступатимуть:

Богдан Боярин

Алла Волкова

Ден Че

Источник: concert.ua

Коли:

28 січня 2023, субота, 15:00.

Де:

Бочка PUB, Київ, вул. Хрещатик, 19-А.

Почому:

від 100 грн.

Концерт Класика при свічках: Бах і Моцарт

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Нова програма цілковито присвячена творчому доробку двох геніїв, що примножували красу й гармонію в музиці – Йоганну Себастьяну Баху та Вольфгангу Амадею Моцарту. Традиційно кожна композиція супроводжуватиметься розповідями про життя та творчість маестро, а також цікавими історіями створення музичних шедеврів.

Источник: concert.ua

Коли:

29 січня 2023, неділя, 18:00.

Де:

Будинок архітектора,

вул. Бориса Грінченка, 7.

Почому:

від 200 грн.

Концерт Оксани Білозір

Українська співачка виконає програму "У колі друзів". Назва заходу пов'язана із задумом артистки зібрати під одним гаслом однодумців і друзів, які люблять і шанують усе українське.

На концерті Оксана заспіває свої шлягери "Червоне намисто", "Горобина ніч", "Очі волошкові", "Розпитаю про любов" й інші.

Источник: concert.ua

Де:

МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Коли:

29 січня 2023, неділя.

Почому:

від 300 грн.

Вистава Сірі бджоли

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Напрочуд проста історія про людей, які далекі від банальної політики, її гасел. Про людей, котрі сумніваються. Ситуація змусила персонажів обирати бік: одній із дійових осіб зручніше ходити за провіантом на підконтрольну окупантам територію. Такий вибір, ідеться в описі спектаклю, не можна засуджувати, оскільки війна протиприродна для людини.

Источник: concert.ua

Де:

Київський драматичний театр на Подолі,

Андріївський узвіз, 20-Б.

Коли:

29 січня 2023, неділя, 16:00.

Почому:

від 250 грн.

Нагадаємо про те, що з 2-го березня в українському прокаті очікується анімаційна стрічка "Мавка". Головну дійову особу в мультфільмі озвучила Наталка Денисенко.