Куда пойти на выходные 28-29 января 2023 года: афиша мероприятий
Дізнайтеся, куди піти і де відпочити у столиці у вихідні – 28 та 29 січня.
Вихідні – це дні, коли всі люди відпочивають від роботи. Одні вважають за краще в ці дні повалятися на дивані перед телевізором, інші – провести вихідні культурно, активно та різноманітно. Цієї суботи та неділі, 28 та 29 січня заплановано багато заходів, на які ви можете піти, щоб урізноманітнити своє дозвілля.
Якщо ви себе питаєте: куди піти у Києві або де відпочити у столиці цими вихідними. То ми відповімо: читайте нашу статтю та дізнаєтесь. Тому що ми підібрали для вас найкращі заходи у вихідні.
Афіша заходів у Києві на 28 січня
Вистава ''Занадто одружений таксист''
Час: 15:00.
Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.
Ціна: 40 – 400 грн.
Магія зимових свят та обрядів
Час: 16:00.
Де: Музей Гетьманства вул. Спаська, 16в.
Вистава ''Про що мовчать чоловіки''
Час: 16:00.
Де: Підвал Культури вул. Гончара, 30 О.
Ціна: 350 – 550 грн.
10 Standup Коміків
Час: 16:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Вистава ''Зойкина квартира''
Час: 16:00.
Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.
Підпільний Stand-Up
Час: 16.00
Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.
Ціна: 250-400 грн.
Вистава ''Корсиканка''
Час: 16:00.
Де: Театр Драми та Комедії Броварський проспект, 25.
Вистава ''Твій Хтось''
Час: 17:00.
Де: Театр на Печерську Вул. Немировича-Данченка, 5.
Вистава ''Примадонни''
Час: 17:00.
Де: Театр Колесо Андріївський узвіз, 8
Вистава 'Хімери юної панянки'
Час: 17:00.
Де: Театр на вул. Михайлівська, 24
Вистава ''Квартет''
Час: 17:00.
Де: Театр Оперети вул. Велика Васильківська, 57/3.
Підпільний Stand-Up
Час: 18:00.
Де: Дім Кіно Вул. Саксаганського, 6
Ватра Стендапу
Час: 18:00.
Де: Ресторан Ватра Вул. Городецького, 3
Vasя – club
Час: 18:00.
Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.
Суботній Стендап
Час: 18:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Вистава 'Чорний квадрат'
Час: 18:00.
Де: Ресторан Shef Вул. Маршала Конєва, 6.
Вистава ''У гостях у Сексопсихолога''
Час: 18:00.
Де: Арт-Братислава Вул. Р. Окіпної, 2.
Стендап – Розгони
Час: 18.30.
Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.
Суботній Стендап
Час: 19:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Вар'єте ''Рояль''18+
Час: 18:00.
Де: Карібіан клуб Вул. Петлюри, 4.
Ціна: від 590 грн.
Афіша заходів у Києві на 29 січня
Швидкі побачення
Час: 12.30.
Де: Gustoso club Вул. Софіївська, 14.
Вистава ''Сірі бджоли''
Час: 16:00.
Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.
Вистава ''Свої''
Час: 16:00.
Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.
Підпільний Stand-Up
Час: 18.30.
Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.
10 Standup Коміків
Час: 16:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Вистава ''Загадкове нічне вбивство собаки''
Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.
Вистава ''Фрекен Юлія''
Час: 17:00.
Де: Театр Золоті Ворота Вул. Шовковична, 7.
Вистава ''Еклери на мільйон''
Час: 17:00.
Де: Театр на вул. Михайлівська, 24
Підпільний Stand-Up
Час: 18.30.
Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.
Концерт гурту ''Fram»
Час: 18:00.
Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.
Стендап Концерт
Час: 18:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Богдан Письменко Сольний Стендап Концерт
Час: 19:00.
Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19
Також у вихідні ви можете піти до кінотеатру. Ця чудова ідея проведення часу з друзями, сім'єю або другою половиною.
На 28 та 29 січня у Києві покажуть нові прем'єри та старі фільми, які раніше вийшли у прокат. У цьому списку фільмів ви зможете побачити мультфільми, фантастику, драму, трилери та детективи. Ну що, вибрали, що подивитись у Києві на ці вихідні?
Фільми у кінотеатрах 28 та 29 січня
- Рейс
- Шлюб мимоволі
- Ідеальне вбивство
- Аргонатси
- Пустотливі канікули
- Одним чудовим ранком
- Чубай. Говорити знову
- Вавилон
- Бюро знахідок
- Чоловік на ім'я Отто
- Пригоди Тедді
- Щедрік
- М3ГАН
- Сусідка
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
- Аватар: Шлях води 3D
- Трикутник смутку
- Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги
- Людина дощу