Куда пойти на выходные 28-29 января 2023 года: афиша мероприятий

Дізнайтеся, куди піти і де відпочити у столиці у вихідні – 28 та 29 січня.

Вихідні – це дні, коли всі люди відпочивають від роботи. Одні вважають за краще в ці дні повалятися на дивані перед телевізором, інші – провести вихідні культурно, активно та різноманітно. Цієї суботи та неділі, 28 та 29 січня заплановано багато заходів, на які ви можете піти, щоб урізноманітнити своє дозвілля.

Якщо ви себе питаєте: куди піти у Києві або де відпочити у столиці цими вихідними. То ми відповімо: читайте нашу статтю та дізнаєтесь. Тому що ми підібрали для вас найкращі заходи у вихідні.

Афіша заходів у Києві на 28 січня

Вистава ''Занадто одружений таксист''

Час: 15:00.

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Ціна: 40 – 400 грн.

Вистава ‘’Занадто одружений таксист’’ / Источник: постер

Магія зимових свят та обрядів

Час: 16:00.

Де: Музей Гетьманства вул. Спаська, 16в.

Магія зимових свят і обрядів / Источник: постер

Вистава ''Про що мовчать чоловіки''

Час: 16:00.

Де: Підвал Культури вул. Гончара, 30 О.

Ціна: 350 – 550 грн.

Вистава ‘’Про що мовчать чоловіки’’ / Источник: постер

10 Standup Коміків

Час: 16:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

10 Standup Коміків 28 січня / Источник: постер

Вистава ''Зойкина квартира''

Час: 16:00.

Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.

Вистава ‘’Зойчина квартира’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 16.00

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Ціна: 250-400 грн.

Підпільний Stand-Up 28 січня / Источник: постер

Вистава ''Корсиканка''

Час: 16:00.

Де: Театр Драми та Комедії Броварський проспект, 25.

Вистава ‘’Корсіканка’’ / Источник: постер

Вистава ''Твій Хтось''

Час: 17:00.

Де: Театр на Печерську Вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава ‘’Твій Хтось’’ / Источник: постер

Вистава ''Примадонни''

Час: 17:00.

Де: Театр Колесо Андріївський узвіз, 8

Вистава ‘’Примадонни’’ / Источник: постер

Вистава 'Хімери юної панянки'

Час: 17:00.

Де: Театр на вул. Михайлівська, 24

Вистава ‘’Химери юної панянки’’ / Источник: постер

Вистава ''Квартет''

Час: 17:00.

Де: Театр Оперети вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вистава ‘’Квартет’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18:00.

Де: Дім Кіно Вул. Саксаганського, 6

Підпільний Stand-Up 28 січня Київ / Источник: постер

Ватра Стендапу

Час: 18:00.

Де: Ресторан Ватра Вул. Городецького, 3

Ватра Стендапу / Источник: постер

Vasя – club

Час: 18:00.

Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Vacя – club / Источник: постер

Суботній Стендап

Час: 18:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Суботній Стендап 28 січня / Источник: постер

Вистава 'Чорний квадрат'

Час: 18:00.

Де: Ресторан Shef Вул. Маршала Конєва, 6.

Вистава ‘’Чорний квадрат’’ / Источник: постер

Вистава ''У гостях у Сексопсихолога''

Час: 18:00.

Де: Арт-Братислава Вул. Р. Окіпної, 2.

Вистава ‘’В гостях у Сексопсихолога’’ / Источник: постер

Стендап – Розгони

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Стендап – Розгони / Источник: постер

Суботній Стендап

Час: 19:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Суботній Стендап 29 січня / Источник: постер

Вар'єте ''Рояль''18+

Час: 18:00.

Де: Карібіан клуб Вул. Петлюри, 4.

Ціна: від 590 грн.

Вар’єте ‘’Рояль’’18+ / Источник: постер

Афіша заходів у Києві на 29 січня

Швидкі побачення

Час: 12.30.

Де: Gustoso club Вул. Софіївська, 14.

Швидкі побачення / Источник: постер

Вистава ''Сірі бджоли''

Час: 16:00.

Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.

Вистава ‘’Сірі бджоли’’ / Источник: постер

Вистава ''Свої''

Час: 16:00.

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Вистава ‘’Свої’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Підпільний Stand-Up 29 січня / Источник: постер

10 Standup Коміків

Час: 16:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

10 Standup Коміків 29 січня / Источник: постер

Вистава ''Загадкове нічне вбивство собаки''

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Вистава ‘’Загадкове нічне вбивство собаки’’ / Источник: постер

Вистава ''Фрекен Юлія''

Час: 17:00.

Де: Театр Золоті Ворота Вул. Шовковична, 7.

Вистава ‘’Фрекен Юлія’’ / Источник: постер

Вистава ''Еклери на мільйон''

Час: 17:00.

Де: Театр на вул. Михайлівська, 24

Вистава ‘’Єклери на мілльон’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Підпільний Stand-Up 29 січня Київ / Источник: постер

Концерт гурту ''Fram»

Час: 18:00.

Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Концерт гурту ‘’Fram» / Источник: постер

Стендап Концерт

Час: 18:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Стендап Концерт / Источник: постер

Богдан Письменко Сольний Стендап Концерт

Час: 19:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Богдан Письменко Сольний Стендап Концерт / Источник: постер

Також у вихідні ви можете піти до кінотеатру. Ця чудова ідея проведення часу з друзями, сім'єю або другою половиною.

На 28 та 29 січня у Києві покажуть нові прем'єри та старі фільми, які раніше вийшли у прокат. У цьому списку фільмів ви зможете побачити мультфільми, фантастику, драму, трилери та детективи. Ну що, вибрали, що подивитись у Києві на ці вихідні?

Фільми у кінотеатрах 28 та 29 січня

Рейс

Шлюб мимоволі

Ідеальне вбивство

Аргонатси

Пустотливі канікули

Одним чудовим ранком

Чубай. Говорити знову

Вавилон

Бюро знахідок

Чоловік на ім'я Отто

Пригоди Тедді

Щедрік

М3ГАН

Сусідка

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Аватар: Шлях води 3D

Трикутник смутку

Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги

Людина дощу