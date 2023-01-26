Куда пойти на выходные 28-29 января 2023 года: афиша мероприятий

26 января 2023 11:00 Редакция
Куда пойти на выходные 28-29 января 2023 года: афиша мероприятий

Дізнайтеся, куди піти і де відпочити у столиці у вихідні – 28 та 29 січня.

Вихідні – це дні, коли всі люди відпочивають від роботи. Одні вважають за краще в ці дні повалятися на дивані перед телевізором, інші – провести вихідні культурно, активно та різноманітно. Цієї суботи та неділі, 28 та 29 січня заплановано багато заходів, на які ви можете піти, щоб урізноманітнити своє дозвілля.

Якщо ви себе питаєте: куди піти у Києві або де відпочити у столиці цими вихідними. То ми відповімо: читайте нашу статтю та дізнаєтесь. Тому що ми підібрали для вас найкращі заходи у вихідні.

Афіша заходів у Києві на 28 січня

Вистава ''Занадто одружений таксист''

Час: 15:00.

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Ціна: 40 – 400 грн.

Вистава ‘’Занадто одружений таксист’’ / Источник: постер

Магія зимових свят та обрядів

Час: 16:00.

Де: Музей Гетьманства вул. Спаська, 16в.

Магія зимових свят і обрядів / Источник: постер

Вистава ''Про що мовчать чоловіки''

Час: 16:00.

Де: Підвал Культури вул. Гончара, 30 О.

Ціна: 350 – 550 грн.

Вистава ‘’Про що мовчать чоловіки’’ / Источник: постер

10 Standup Коміків

Час: 16:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

10 Standup Коміків 28 січня / Источник: постер

Вистава ''Зойкина квартира''

Час: 16:00.

Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.

Вистава ‘’Зойчина квартира’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 16.00

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Ціна: 250-400 грн.

Підпільний Stand-Up 28 січня / Источник: постер

Вистава ''Корсиканка''

Час: 16:00.

Де: Театр Драми та Комедії Броварський проспект, 25.

Вистава ‘’Корсіканка’’ / Источник: постер

Вистава ''Твій Хтось''

Час: 17:00.

Де: Театр на Печерську Вул. Немировича-Данченка, 5.

Вистава ‘’Твій Хтось’’ / Источник: постер

Вистава ''Примадонни''

Час: 17:00.

Де: Театр Колесо Андріївський узвіз, 8

Вистава ‘’Примадонни’’ / Источник: постер

Вистава 'Хімери юної панянки'

Час: 17:00.

Де: Театр на вул. Михайлівська, 24

Вистава ‘’Химери юної панянки’’ / Источник: постер

Вистава ''Квартет''

Час: 17:00.

Де: Театр Оперети вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вистава ‘’Квартет’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18:00.

Де: Дім Кіно Вул. Саксаганського, 6

Підпільний Stand-Up 28 січня Київ / Источник: постер

Ватра Стендапу

Час: 18:00.

Де: Ресторан Ватра Вул. Городецького, 3

Ватра Стендапу / Источник: постер

Vasя – club

Час: 18:00.

Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Vacя – club / Источник: постер

Суботній Стендап

Час: 18:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Суботній Стендап 28 січня / Источник: постер

Вистава 'Чорний квадрат'

Час: 18:00.

Де: Ресторан Shef Вул. Маршала Конєва, 6.

Вистава ‘’Чорний квадрат’’ / Источник: постер

Вистава ''У гостях у Сексопсихолога''

Час: 18:00.

Де: Арт-Братислава Вул. Р. Окіпної, 2.

Вистава ‘’В гостях у Сексопсихолога’’ / Источник: постер

Стендап – Розгони

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Стендап – Розгони / Источник: постер

Суботній Стендап

Час: 19:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Суботній Стендап 29 січня / Источник: постер

Вар'єте ''Рояль''18+

Час: 18:00.

Де: Карібіан клуб Вул. Петлюри, 4.

Ціна: від 590 грн.

Вар’єте ‘’Рояль’’18+ / Источник: постер

Афіша заходів у Києві на 29 січня

Швидкі побачення

Час: 12.30.

Де: Gustoso club Вул. Софіївська, 14.

Швидкі побачення / Источник: постер

Вистава ''Сірі бджоли''

Час: 16:00.

Де: Театр на Подолі Андріївський узвіз, 20 Б.

Вистава ‘’Сірі бджоли’’ / Источник: постер

Вистава ''Свої''

Час: 16:00.

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Вистава ‘’Свої’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Підпільний Stand-Up 29 січня / Источник: постер

10 Standup Коміків

Час: 16:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

10 Standup Коміків 29 січня / Источник: постер

Вистава ''Загадкове нічне вбивство собаки''

Де: Національний театр імені Лесі Українки Вул. Б. Хмельницького, 5.

Вистава ‘’Загадкове нічне вбивство собаки’’ / Источник: постер

Вистава ''Фрекен Юлія''

Час: 17:00.

Де: Театр Золоті Ворота Вул. Шовковична, 7.

Вистава ‘’Фрекен Юлія’’ / Источник: постер

Вистава ''Еклери на мільйон''

Час: 17:00.

Де: Театр на вул. Михайлівська, 24

Вистава ‘’Єклери на мілльон’’ / Источник: постер

Підпільний Stand-Up

Час: 18.30.

Де: Underground Standup Club Вул. Золотоворітська, 15.

Підпільний Stand-Up 29 січня Київ / Источник: постер

Концерт гурту ''Fram»

Час: 18:00.

Де: Docker-G Pub Вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Концерт гурту ‘’Fram» / Источник: постер

Стендап Концерт

Час: 18:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Стендап Концерт / Источник: постер

Богдан Письменко Сольний Стендап Концерт

Час: 19:00.

Де: Бочка Pub Вул. Хрещатик, 19

Богдан Письменко Сольний Стендап Концерт / Источник: постер

Також у вихідні ви можете піти до кінотеатру. Ця чудова ідея проведення часу з друзями, сім'єю або другою половиною.

На 28 та 29 січня у Києві покажуть нові прем'єри та старі фільми, які раніше вийшли у прокат. У цьому списку фільмів ви зможете побачити мультфільми, фантастику, драму, трилери та детективи. Ну що, вибрали, що подивитись у Києві на ці вихідні?

Фільми у кінотеатрах 28 та 29 січня

  • Рейс
  • Шлюб мимоволі
  • Ідеальне вбивство
  • Аргонатси
  • Пустотливі канікули
  • Одним чудовим ранком
  • Чубай. Говорити знову
  • Вавилон
  • Бюро знахідок
  • Чоловік на ім'я Отто
  • Пригоди Тедді
  • Щедрік
  • М3ГАН
  • Сусідка
  • Кіт у чоботях 2: Останнє бажання
  • Аватар: Шлях води 3D
  • Трикутник смутку
  • Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги
  • Людина дощу

Що подивитися на вихідних 28-29 січня 2023 року у кінотеатрах України / Источник: постер

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