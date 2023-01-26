Написав Кацурін: Дорофєєва випустила емоційну пісню "Вотсап"

Це вже не перший трек, написаний хлопцем співачки.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову ліричну пісню, яка отримала назву "Вотсап". Зірка створила нову композицію разом із продюсером лейблу Enko Іваном Клименком та новим хлопцем-ресторатором Михайлом Кацуріним.

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У серцях шанувальників пісня відразу знайшла відгук: "Мурашки по шкірі", "Аж серце тьохнуло під час прослуховування", "Новий хіт", "Ваші пісні ніби пишуть про моє життя".

Нагадаємо, що Кацурін також допоміг написати пісню коханій "Щоб не було", де вони розповіли про своє кохання.