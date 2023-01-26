Дорофєєва показала свою підліткову світлину й перенесла реліз кліпу

Колишню Дантеса зображено на давньому знімку з усмішкою та ластовинням.

У ексучасниці гурту "Время и Стекло" Надії Дорофєєвої – дні прем'єр. Найсвіжіший її реліз – представлена сьогодны пісня "Вотсап". Також фани чекають на реліз свіжого кліпу від колишньої одногрупниці Позитива. Одначе його реліз вона посунула до завтрашньої (27 січня) 9-ї ранку, про що повідомила в себе в інстаграм-історіях.

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А поки виконавиця пропонує шанувальникам ознайомлюватися з аудіо й глядіти на її підлітковий чорно-білий знімок.

Портретну світлину Дорофєєва опублікавала як у стрічці свого блогу, так і в тимчасовій публікації.

Источник: instagram nadyadorofeeva

Источник: instagram nadyadorofeeva

Источник: instagram nadyadorofeeva

У коментарях милуються її дитячим ластовинням, а також жартують:

"Спочатку подумала, що ти вагітна й у руках фото з узі".

"Навіть не знаю, де ти миліша: тепер чи в дитинстві".

"Надю, яка ти мила".

"Наша українська Венздей".

"Яка весела дівчинка .. Із таким милим ластовинням..."

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