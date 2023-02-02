В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

Реальні історії від українців, що переживають окупацію, стали основою для 8 відео про героїчні міста війни – Маріуполь, Нова Каховка, Донецьк, Мелітополь, Севастополь, Сімферополь, Бердянськ і Лисичанськ.

Проєкт отримав сумну назву «Повідомлення з окупації».

З 2014 року російська армія окупувала стільки українських земель, що їхня загальна площа перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії (за даними Deep State). Перше, що стається після окупації, – втрачається звʼязок із територіями вільної України. Там вимикають українське телебачення, зникає мобільне покриття. А люди, які навіть мають звʼязок, – часто бояться показувати своє обличчя і говорити відкрито, оскільки не почуваються у безпеці.

У серії соціальних роликів «Повідомлення з окупації» проілюстрували реальні погляди жителів окупованих Сходу, Півдня України та Криму. Важливою метою є надати інформаційну підтримку мешканцям цих територій, а ще – висловити вдячність та підтримку від жителів вільної України. Показати, що їх чекають вдома та борються за їхню свободу.

«Працюючи на інформаційному фронті, ми спілкуємося із мешканцями тимчасово окупованих територій. На жаль, звʼязок вдається підтримувати здебільшого через персональні контакти. На людей там тисне російська пропаганда, їм весь час брешуть, що Україна їх забула, покинула, про їхні проблеми не говорять. Це відверта брехня! Проєкт, який ми презентуємо, покликаний, по-перше, надати голос жителям тимчасово окупованих територій у загальнонаціональному масштабі. Тут вони можуть висловитися та розповісти про те, що насправді відбувається, – каже продюсерка ICTV Тетяна Гребенік. – По-друге, ми хочемо надати українцям максимально обʼєктивну корисну інформацію. Про те, які програми підтримки існують для них, які є можливості виїзду, які волонтерські та гуманітарні організації можуть допомогти їм зараз в окупації».

Додатково до відео автори проєкту розробили картки-інструкції з основними правилами життя та безпеки на тимчасово окупованих територіях. Невдовзі вони зʼявляться на сторінках у соцмережах телеканалу ICTV. А також на сайтах Факти ICTV та Вікна СТБ. Ролики транслюють в ефірі національного марафону та на телеканалах ICTV2, СТБ і Новий канал.