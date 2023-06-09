«Венздей. Продовження»: актори обʼєдналися, щоб зібрати кошти для маленьких українців

PR 9 июня 2023 12:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Венздей. Продовження»: актори обʼєдналися, щоб зібрати кошти для маленьких українців
«Венздей. Продовження»: актори обʼєдналися, щоб зібрати кошти для маленьких українців
Пресслужба

1 червня у Києві з аншлагом завершилась перша частина туру «Венздей. Продовження».

Це захоплюючий дитячий комедійний детектив – інтерактивна вистава про родину Адамсів,  де діти не тільки глядачі, а й повноцінні учасники неймовірної, загадкової історії.

Під час таких вистав на глядачів чекають і електричне шоу від дядечки Фестера, і танцювальні флешмоби від Еніт та Пакслі, і звісно той самий танець від Венздей і ще багато-багато цікавого! Тур продовжується – тож не пропустіть виставу у своєму місті!

  • 11 червня – Черкаси
  • 12 червня – Кропивницький
  • 13 червня – Кременчук
  • 14 червня – Харків
  • 8 липня – Біла Церква
  • 2 вересня – Запоріжжя

Частина коштів від прибутку з кожного виступу піде на підтримку дітей-переселенців та облаштування укриття для дітей, що перебувають у відділеннях педіатрії, молодшого дитинства, неврології, ендокринології та у ВІЧ-відділенні НДСЛ «Охматдит». Ціль благодійного збору – 1 000 000 грн. Також, на кожну виставу у всіх містах туру виділяється окрема квота безкоштовних квитків для родин ВПО з Луганщини, Донеччини, Херсонщини та інших тимчасово окупованих територій України. 

Після  вистави на всіх бажаючих чекає фотосесія з Венздей та усіма головними героями!

«Коли ми починали проєкт, головною нашою метою було дати можливість студентам, дітям-переселенцям, а також собі можливість творчої реалізації. Коли ми випустили прем'єру, зрозуміли, що завдяки їй маємо можливість допомогти більшій кількості дітей не тільки емоційно, але й долучитися до збору коштів для дитячої лікарні «Охматдит».

На цей час ми вже відвідали: Київ, Прилуки, Суми, Полтава, Чернігів, Дніпро, Кривій ріг. У деяких містах в нас було по дві вистави за день, одна з яких повністю благодійна. 

Через те, що в нашій виставі багато танців та інтерактиву з дітьми, вони дуже задоволені. Після кожної вистави відбувається фотосесія, і діти готові чекати ще 40 хвилин щоб сфотографуватися, обійняти улюблених героїв. Саме це і є емоційний показник успіху вистави. І нас це дуже надихає.

Кожна вистава – це ризик, пов’язаний з повітряними тривогами, ми не нехтуємо безпекою, тому припиняємо виставу під час тривоги. І нам дуже приємно бачити, що люди повертаються до зали після її закінчення. 

Однією з «родзинок» нашого проєкту є те, що у виставі бере участь місцевий дитячий колектив. А також в Києві відбулася колаборація з відомим блогером РуханкоМеном. Його творчість гармонійно доповнила сюжетну лінію нашого шоу», – поділились актори та режисер шоу.

Спеціальний гість на київській прем’єрі – РуханкоМен! Один з найпопулярніших тік-токерів серед дітей та підлітків став повноцінним учасником вистави. Його руханка про безпечну поведінку під час повітряної тривоги «Скоро перемога» захопила тренди: понад 25 мільйонів у ТікТок. І так само ця руханка захопила та підняла зі своїх місць в залі і маленьких, і дорослих глядачів спектаклю. Танцювали та співали всі!

Продюсери шоу – агенція «CHILDREN’S SHOW». Промоутери туру по Україні – компанія «Квартал-Концерт». Партнери  заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». 

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