Венздей. Продовження – оголошена дата прем‘єри

PR 18 мая 2023 11:59 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Венздей. Продовження – оголошена дата прем‘єри
Київ, зустрічай прем‘єру – «Венздей. Продовження»

Ви міркували, хто тепер очолить Невермор? Чи повернеться Венздей в Академію?

І як родина Адамсів причетна до страшних подій, що відбулися? Цієї вистави ви ще 100% не бачили! Нове яскраве шоу у КВЦ «Парковий» 1 червня. Збір гостей - о 17:00, початок о 18:00.

Премʼєра спеціально до міжнародного Дня захисту дітей. Захоплюючий дитячий комедійний детектив – інтерактивна вистава, де діти не тільки глядачі, а й повноцінні учасники неймовірної, загадкової історії. Нудно точно не буде! Адже на глядачів чекають і електричне шоу від дядечки Фестера, і танцювальні флешмоби від Еніт та Пакслі, і звісно той самий танець від Венздей і ще багато-багато цікавого!

І звичайно, для усіх бажаючих БЕЗКОШТОВНА фотосесія з Венздей та усіма головними акторами.

Спеціальний гість – РуханкоМен! Один з найпопулярніших тік-токерів серед дітей та підлітків. Його руханка про безпечну поведінку під час повітряної тривоги «Скоро перемога» захопила тренди: понад 25 мільйонів у ТікТок.

Ігор Корчагін (справжнє ім'я РуханкоМена) – педагог, який вже більш як 10 років створює креативні руханки в допомогу сучасним вчителям та батькам. «Не важливо, чи рухаються діти з тобою в такт, чи всі рухи у них виходять, головне – це емоції, з якими вони їх виконують!» – говорить автор. Тож на додаток до захоплюючої вистави чекайте на енергійні флешмоби.

Шановні глядачі! Частина з ваших коштів піде на підтримку дітей-переселенців та на лікування онкохворих маленьких українців!

Івент  відбудеться у зручному сучасному  концертно-конгресному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення,  обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.  

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

  • ЩО: «ВЕНЗДЕЙ. ПРОДОВЖЕННЯ»
  • ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а)
  • КОЛИ: 1 червня, збір гостей – о 17:00, початок о 18:00
  • Квитки
  • Телефон для довідок: 050 471 23 28
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