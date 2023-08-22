Обов'язкова оплата ліцензії онлайн-казино та податків – це закон для ChampionCasino

Реклама 22 серпня 2023 14:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Обов'язкова оплата ліцензії онлайн-казино та податків – це закон для ChampionCasino
Бонуси в ChampionCasino надають грі додаткової родзинки.

Бонуси в ChampionCasino надають грі додаткової родзинки.

ChampionCasino на своєму майданчику https://championcasino.ua/ надає великий асортимент ігор:

  • онлайн-слоти;
  • рулетка декількох видів;
  • карткові настільні ігри.

В Україні азартний бізнес, зокрема й онлайн-гемблінг, було легалізовано 2021 року. Грати на майданчику можна в платному і безкоштовному, демонстраційному, режимі. Щоб ставити реальні гроші, необхідно пройти реєстрацію на сайті ресурсу.

Навіщо потрібна ліцензія

Тільки інтернет-казино, що мають ліцензію, вважаються легальними, і саме таким платформам віддають перевагу геймери, які бажають грати на гроші. ChampionCasino – один із перших гральних закладів, якому 27.09.2021 було видано ліцензію. На видачі документів спеціалізується український регулятор КРАІЛ – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей.

Відтоді дію дозвільного документа своєчасно продовжують. Регулярне продовження ліцензії свідчить про надійність клубу, забезпечення безпеки геймерам і чесність. Документ є гарантією того, що всі виграші гравцям виплатять у повному обсязі та вчасно, а особиста інформація та транзакції перебувають під захистом.

ChampionCasino – платформа, що вражає безліччю різноманітних розваг

Тут представлено понад 70 унікальних ігор, які припадуть до смаку як новачкам, які тільки починають свій ігровий шлях, так і досвідченим геймерам. ChampionCasino дарує можливість насолодитися грою на справжні гроші та зануритися у світ розваг через демонстраційний режим. У цьому місці кожен учасник може безкоштовно відточити свої навички та випробувати дію всіх автоматів.

ChampionCasino піклується про геймерів і надає унікальний мобільний застосунок, що забезпечує зручний доступ до ігор із мобільних пристроїв. Якщо ж ви віддаєте перевагу браузеру, на мобільних пристроях на вас чекають дивовижні враження від зручності гри.

Бонусна програма

Бонуси в ChampionCasino надають грі додаткової родзинки. Активні гравці занурюються у світ привілеїв – бездепозитні винагороди, безкоштовні обертання барабанів і персональні заохочення. Але це ще не все – працює спеціальна програма лояльності, що винагороджує за кожен спін, оберт і зроблену ставку в іграх з реальними ставками, а також за успішні виплати. Щомісячні та щотижневі акції збільшують шанси на додаткові призи.

Команда підтримки завжди на зв'язку. Вона готова оперативно допомогти в будь-який час. Служба підтримки працює цілодобово, 24/7. Ви можете зв'язатися через електронну пошту або чат у Telegram.

 

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