Легальний сегмент українського ринку гемблінгу та боротьба державних органів з тіньовим гральним бізнесом

Легальний гральний ринок України: офіційні казино та доходи бюджету. Боротьба із тіньовим бізнесом, звіт БЕБ за 2023-24 роки, діяльність держкомісії КРАІЛ

З моменту легалізації грального ринку України минуло понад три роки. За цей час створено конкурентну індустрію гемблінгу, яка принесла минулого року понад 10 млрд грн бюджетних надходжень. При цьому досі нереалізований потенціал розвитку галузі дуже великий. За оцінками експертів, загальний річний обсяг грального ринку сягає 150–180 млрд грн. Очевидно, значна частина цих коштів потрапляє в гаманці ділків тіньового бізнесу.

В країні діє 13 офіційних інтернет-казино. Число легальних сайтів постійно зростає. Днями чергову ліцензію держкомісії КРАІЛ отримало ТОВ «Нейролінк», яке планує працювати під маркою Cosmobet, повідомляє оглядач iGaming Андрій Рубан. Сьогодні до заявлених у рейтингу Мета відомих брендів, як Champion казино, Vbet, Фавбет, приєднуються нові імена: 777, Nais та інші. Однак і тіньовий бізнес не має наміру відступати.

У боротьбу з нелегальними казино вступає БЕБ

Про діяльність Бюро економічної безпеки широкому загалу поки що відомо мало. Більше на слуху інші силові та правоохоронні структури. І ось БЕБ опублікувало повідомлення про результати своєї боротьби з нелегальним гральним бізнесом. Показово, що йдеться не лише про незаконні ігрові сайти, а й підпільні казино.

Дуже коротко результати роботи Бюро за 2023 рік можна проілюструвати такими цифрами:

створено 8 аналітичних оглядів із загальною сумою незаконного обігу понад 11 млрд грн;

надіслано 10 рекомендацій щодо блокування незаконних інтернет-ресурсів;

призупинено діяльність 7 казино та понад 400 гральних закладів;

під час обшуків вилучено понад 6000 одиниць електронної та комп'ютерної техніки, що застосовувалася з протиправною метою.

Повідомляється, що детективи та аналітики Бюро постійно ведуть дослідження ринку та займаються оперативною діяльністю з розкриття незаконних гральних закладів, вивчення їх фінансових зв'язків, виявлення власників та кінцевих бенефіціарів.

Нині розслідується 112 кримінальних проваджень. У їх межах 12 фізичним особам висунуто підозри.

Додатково наголошується, що розслідування ведуться як щодо діяльності в мережі інтернет, так і щодо незаконних ігрових закладів. Найбільше порушників виявлено у столиці та Київській області. Тут було закрито безліч покер-клубів, нелегальних казино та залів автоматів.

Діяльність КРАІЛ з протидії незаконному гральному бізнесу

У боротьбі з тіньовим гемблінгом бере участь широкий спектр державних установ: СБУ, Податкова, РНБО, МВС. Свою лепту вносить і КРАІЛ — державний регулятор сфери гемблінгу. Повноваження та функції комісії включають широкий спектр питань щодо організації та контролю гральної сфери.

КРАІЛ постійно моніторить ринок інтернет-гемблінгу для виявлення незаконних сайтів. Інформація про всіх виявлених порушників подається до відповідних органів для розслідування та припинення незаконної діяльності.

Крім того, КРАІЛ регулярно публікує вимоги до організаторів незаконних сайтів припинити свою діяльність, а також до компаній, що надають таким ресурсам послуги інтернет-хостингу.

Так, 22 березня комісія опублікувала на своєму порталі черговий інформаційний бюлетень. У цьому документі міститься вимога до одного з хостингів щодо блокування доступу до трьох незаконних сайтів. Подібні вимоги висунули до власників ще п'яти нелегальних гральних ресурсів.

Загалом за час роботи КРАІЛ було виявлено понад 2000 незаконних ігрових сайтів.

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