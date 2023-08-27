У Києві відбудеться благодійний конкурс краси CHARITY QUEEN на підтримку ЗСУ

У Києві нагородять волонтерів на премії CHARITY QUEEN AWARDS.

28 серпня у Києві відбудеться найочікуваніша подія літа – благодійний конкурс краси «CHARITY QUEEN» та церемонія нагородження премії «CHARITY QUEEN AWARDS», на якій отримають відзнаки ті, хто формує надійний тил для наших захисників. Метою заходу є збір коштів на підтримку 68-ї бригади Збройних Сил України.

Гостей очікує незабутній вечір, насичений красою, мистецтвом та благодійністю. За конферанс відповідають незрівнянний телеведучий та актор Геннадій Попенко, який зараз теж знаходиться в лавах ЗСУ, та ведуча найкращої радіостанції України «Перець FM», волонтер Ольга Вороніна.

На сцені виступлять популярні артисти, що додадуть святкового настрою вечору – дует SESTRA, ANDRE KRICHE та ЛЮСЯ КАВА подарують гостям незабутні моменти музичної насолоди. А хедлайнерами вечора стануть виконавці патріотичного хіта «Доброго вечора, ми з України» – запальний і драйвовий гурт PROBASS ∆ HARDI.

Зібрані кошти будуть направлені на допомогу 68-й бригаді ЗСУ, яка виконує важливі завдання для захисту нашої країни. Організатори заходу – ГО «Асоціація королев України» – запрошують всіх бажаючих підтримати цю благородну справу та об'єднати зусилля для надання допомоги нашим героям.

Красиві, працьовиті, сміливі і з великим серцем, наповненим любов’ю до України, – це наші героїні благодійного конкурсу краси, яких ми з почестю представимо вам на заході «CHARITY QUEEN». За кожним нашим мужнім захисником стоїть сильна жінка – мама, дружина, донька, сестра чи подруга. Кожна з них допомагає виборювати перемогу та своїм серцем і добрими справами захищає наших військових. І зараз ми маємо можливість вшанувати їх та визнати їхні здобутки, – коментує Ірина Оськіна, голова «Асоціації королев України».

Цей незабутній захід об'єднає два потужних напрямки, які спільно створять атмосферу радості, гордості та доброти. Перш за все, це благодійний конкурс краси «CHARITY QUEEN», де чарівні українки не лише продемонструють свою красу, а й свою внутрішню силу та прагнення зробити світ кращим. Другий напрямок – церемонія нагородження «CHARITY QUEEN AWARDS», під час якої будуть відзначені найяскравіші особистості, які внесли незабутній вклад у наближення перемоги та підтримку наших військових. Ця подія об'єднує глибокий сенс і підняття духу, створюючи неповторну платформу для виявлення гідності та вдячності.

Ми вже вкотре доводимо, що українці – це нація, яка народжена перемагати, – люди з активною громадською та соціальною позицією. Кожен з номінантів премії «CHARITY QUEEN AWARDS» робить сьогодні вагомий внесок у перемогу, і кожен з них – найкращий. Ми маємо брати з них приклад і щодня робити свій внесок, щоб Україна стала міцнішою та незалежною. Дякуємо всім нашим журі, артистам, партнерам та інформаційним партнерам за неоціненну підтримку в організації події та популяризації благодійної місії, – додає співорганізатор Олена Бринза.

Нагадаємо, від початку війни організатори «Асоціації королев України» проводять фінансову та гуманітарну підтримку для ЗСУ, опікуються притулками тварин та допомагають вдовам і жінкам українських військових. Запрошуємо вас долучитися до нашої благодійної місії, задонативши кошти на підтримку 68-ї бригади ЗСУ. Будь-який ваш внесок, навіть найменший, допоможе життю тих, хто віддає все заради нашої безпеки та миру.