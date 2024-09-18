Документальний фільм «Сімейний альбом» представлятиме Україну на Варшавському кінофестивалі

13 жовтня в рамках ювілейного 40-го Варшавського міжнародного кінофестивалю відбудеться світова прем'єра документального фільму «Сімейний альбом» режисерки Марини Ткачук.

Фільм, створений за підтримки держави, братиме участь у конкурсній програмі фестивалю класу «А» в секції документальних фільмів.

У фокусі фільму історичні паралелі між геноцидними практиками Росії щодо українців під час Голодомору 1932–1933 років та під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, показані через особисту історію австрійського інженера Александра Вінербергера та його праонуки, британської фотохудожниці, Самари Пірс.

Александр Вінербергер 1933 року зміг таємно сфотографувати жертв Голодомору в Харкові і передати ці фото за кордон. Його світлини залишаються одним з небагатьох достовірних фотодоказів геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом проти українського народу. 2023 року праонука Александра Вінербергера Самара Пірс відвідала містечка та села Харківської області, які зазнали російської окупації, щоб зафіксувати на фотокамеру злочини росіян, скоєні вже у ХХІ столітті.

Фільм «Сімейний альбом» – один з переможців Мистецького конкурсу державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, який відбувся 2023 року.

Важливим чинником відбору цього проєкту була його орієнтованість на міжнародну спільноту та адвокацію українських наративів у світі засобами культурної дипломатії і кіномистецтва. Сьогодні ми бачимо розвиток «Сімейного альбому» у міжнародний інформаційно-просвітницький проєкт, спрямований на підтримку України та протидію російській пропаганді. Тому що навіть зараз, на третьому році великої війни, світ часто не розуміє наскільки давнім і глибинним є прагнення Росії знищити українську ідентичність, і що воно, насправді, і є єдиною справжньою причиною цієї війни, – зазначає генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Островська.

Виробництвом фільму, на замовлення ДП «МПІУ», займалась компанія «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН». Режисерка – Марина Ткачук, продюсер – Андрій Корнієнко, виконавча продюсерка – Злата Єфіменко, оператор-постановник – В’ячеслав Раковський, композитор – Хоссейн Мірзаголі, режисер монтажу – Олексій Тараненко, звукорежисер – Андрій Обод, історичний консультант – Яна Гринько.

Через родинну історію Самари Пірс та її прадіда наш фільм показує вбивчу схожість між подіями Голодомору та сьогоднішньої війни – той само регіон, ті ж самі методи вчинення геноциду, та ж сама мета – нищення українців, і джерело зла незмінне – Росія. У центрі нашої уваги – дві людини з фотоапаратом як символ правди й прагнення справедливості і їхня небайдужість та бажання розповісти світу про геноцид в Україні, які зрештою здатні порвати коло брехні, – говорить продюсер стрічки Андрій Корнієнко.

Фільм створено у співпраці з Національним музеєм Голодомору-геноциду та Українським культурним фондом. Також, за підтримки Українського культурного фонду, фільм вже перекладено та озвучено п’ятьма мовами: англійською, польською, німецькою, французькою та іспанською. 2024 року заплановані покази та обговорення фільму «Сімейний альбом» на локальних заходах і фестивалях у Празі, Кракові, Вроцлаві; кінотеатральна і телевізійна прем’єра в Україні. Протягом 2025 року творча команда планує покази та обговорення фільму як в Україні, так і за кордоном.