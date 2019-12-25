Олег Винник на обложке журнала Теленеделя: Люблю харизматичных женщин

25 декабря в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - Олег Винник.

Женщины ждут его появления так, как дети - Деда Мороза. В новогоднюю ночь их желания исполнятся: Олега на экране будет много. А телеканал «Украина» и вовсе возведет его на трон в своем праздничном концерте «Привiт, 20-тi!». Но в обычной жизни певец обходится без подобных регалий и выбирает, как правило, то, что проще

Сова или жаворонок

- Стопроцентная сова. Причем с каждым годом сплю все меньше и меньше. Гастрольный график диктует свои условия, следовательно, и жизнь приобретает новый темп. Но при этом я счастлив! Такой кайф - творить и потом видеть результаты своей работы. Порой валишься с ног от усталости, однако стоит осознать, ради чего все это делается, открывается второе дыхание. В Германии со сном не было проблем - до того, как начал писать собственные песни. Потом режим немного изменился. Хотя тексты и мелодии приходят ко мне независимо от времени суток, работать все же удобнее ночью.

Мой рекорд без сна - 48 часов. Это было осенью 2017-го: после концерта в Бахмуте на День города мы сразу же отправились на съемки клипа «Як жити без тебе». Вот тогда и пришлось двое суток беспрерывно работать. А на данный момент я не спал уже 28 часов, готовил на студии телеверсию концерта в киевском Дворце спорта. Это очень трудоемкая и кропотливая работа. К тому же из-за самокритичности и перфекционизма не даю себе спуску: пока не сделаю так, чтобы мне все нравилось, не иду отдыхать. Потом, конечно, обязательно надо отоспаться, а до этого лучше не появляться на людях. (Улыбается.)

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №1, 2020 от 25 декабря в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.