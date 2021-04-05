Ольга Мартыновская: главный секрет успеха – в большой любви к своему делу

5 апреля 2021 00:40 Юлия Туренко
Ольга Мартыновская: главный секрет успеха – в большой любви к своему делу
Шеф-повар Ольга Мартыновская
пресс-служба канала СТБ

7 апреля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ольга Мартыновская.

Читайте также#СильнаЯ Ольга Мартыновская: Моя семья осуждала меня за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • На телеканале СТБ в самом разгаре кулинарные битвы между участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы». Одной из судей проекта стала Ольга Мартыновская, которая сама 8 лет назад одержала здесь победу. За эти годы Ольга стала успешным ресторатором мирового уровня и теперь живет на две страны, развивая бизнес во Франции и снимаясь в телепроекте на родине. Специально для нового выпуска журнала «ТОП» выпытал у теледивы самые вкусные рецепты ее успеха.
  • 12 апреля экранный гангстер со стажем Энди Гарсиа отмечает 65-летие. Голливуд подарил актеру практически все, о чем можно мечтать: славу, деньги и любовь всей его жизни — Марию, с которой кубинец в браке уже 39 лет. Гарсиа же в свою очередь отблагодарил индустрию, вписав в историю кино десятки харизматичных героев. Самых знаковых из них вспоминаем в рубрике «ТОП-Портрет».
  • Провалившись в объятия Морфея, каждый может стать героем крутого блокбастера — но лишь избранные способны перенести сны на экран. «ТОП» нашел повод вспомнить самые яркие киногрезы: 12 апреля человечество отмечает День осознанных сновидений.
  • 12 апреля на телеканале 2+2 стартует долгожданный пятый сезон многосерийной детективной истории «Опер по вызову» о работе секретного Департамента криминальной разведки. В новых эпизодах главные герои снова будут распутывать сложнейшие головоломки, и немаловажную роль в этом процессе сыграет мозговитый айтишник Славик в исполнении Артема Мартынишина. «ТОП» поговорил с актером о работе над образом, профессиональных хитростях и немного о личном.
  • В субботу, 10 апреля, в 21:00 на канале «Украина» покажут грандиозный финал популярного шоу «Маска». Накануне развязки масштабной телеистории «ТОП» встретился с дизайнерами костюмов проекта и узнал особенности создания самых незабываемых образов звезд.
  • Полтора десятилетия назад состоялась премьера фильма «Счастливое число Слевина», претендующего на звание чемпиона в категории «сбивание с толку». Сюжет картины являет собой хитромудрую головоломку, разгадка которой открывается лишь в финале. «ТОП» задался целью раскрыть в новом номере журнала, как создавался сей шедевр.
  • Стриптиз Володьки для именинницы Татьяны Песик… Неожиданный тандем известного на весь мир певца и украинской королевы песочной анимации… Возвращение скандальной участницы СТМПУ в другом проекте… На этой неделе в рубрике «ТОП-Life» столько интересного, что глаза разбегаются!
  • 30 лет назад Музей Ван Гога в Амстердаме понес огромные убытки: злоумышленники похитили 20 картин мэтра. «ТОП» разобрался, как удалось провернуть это ужасное преступление.
  • Ученые многие годы изучают тему интеллектуального развития животных и до сих пор в этом вопросе не могут добраться до истины. Но способности некоторых «друзей наших меньших» и без доказательств вызывают восхищение. «ТОП» провел эфир «Самого умного» среди зверей в новом выпуске журнала.
  • Кокию Кука впервые обнаружили в 1860 году и с тех пор встречали только 3 экземпляра! Дерево ну уж очень прихотливое, и его крайне сложно культивировать. Больше об этом редком растении рассказываем в рубрике «Уголок ботана».
  • Фраза «и хочется и колется» как нельзя лучше описывает ремонт мечты. Чтобы узнать, как воплотить желанный план и не разориться, «ТОП» расспросил опытных дизайнеров интерьера. Лайфхаки и советы бывалых ищите в новом номере журнала «Телескоп».
  • Махать тряпкой — это вроде и не гантели в зале тягать. Но почему же после генеральной уборки кажется, что побывал на интенсивной тренировке? Объясняет «ТОП-Доктор».
  • Никто не застрахован от творческого выгорания. Если оно постучалось в ваши двери, а работать все равно как-то нужно, можете воспользоваться советами от нашего редакционного психолога. Прилива небывалой трудоспособности они не гарантируют, но до отпуска протянуть помогут.
  • Субпродукты, конечно, не могут соперничать с мясом по количеству белка и энергетической ценности. Но в них тоже можно найти много полезных элементов и витаминов. Если хорошо поискать. Этим наш кулинар и занялся.

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