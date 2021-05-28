20 секретів Києва до Дня міста

Реклама 28 мая 2021 14:34 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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20 секретів Києва до Дня міста
20 секретів Києва до Дня міста
пресс-служба

До Дня Києва столична мережа АЗК KLO разом з менеджеркою Києва Юлією Бевзенко підготували двадцятку маловідомих фактів про архітектуру столиці.

На якій будівлі шукати Фауста і Маргариту? Чому будівлю Державної служби з надзвичайних ситуацій прикрашає бюст давньогрецької богині Афіни та до чого тут вища освіта для жінок? Де шукати старий герб Київської губернії? Що означає голова кота на фасаді «замку зітхань і розорення»?

Ви можете прогулятись центром міста і відшукати 20 архітектурних секретів столиці, користуючись підказками-маршрутами, які спеціально для KLO розробила Юлія Бевзенко, менеджерка Києва. Юлія відома своїми екскурсіями містом, під час яких люди закохуються в нього і після бажають дослідити Київ самостійно.

KLO – київська мережа АЗС, тому День міста для нас дуже особлива подія. Ми святкуємо і хочемо, щоб ви святкували з нами. Всі, хто у День Києва завітає на будь-яку АЗС KLO у столиці, отримає в подарунок один із символів Києва – тістечка, що смакують як київський торт. В кожному подарункові приховано підказку-маршрут – цікавий факт про архітектуру Києва. Ви можете відсвяткувати День міста, відшукавши його таємниці за нашими підказками, – розповіла PR-директорка KLO Анна Самойленко.

Всі підказки-маршрути зібрані за посиланням.

 

 

 

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