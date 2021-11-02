Правила выбора холодильника: секреты Черной пятницы 2021

Распродажа холодильников в Черную пятницу 2021 сэкономит ваши деньги.

26 ноября состоится Черная пятница 2021 года — день, когда вещи продаются с солидным дисконтом. Но поскольку желающих купить бытовые приборы по низкой цене много, а количество товаров ограничено (а заявления экспертов о возможном росте стоимости техники лишь подогревают спрос), желательно уже сейчас определиться с конкретной моделью. Изучив наши советы по поводу выбора холодильников, вы подберете подходящую модель, поэтому 26 ноября останется только оформить заказ.

Оптимальный форм-фактор техники

Размеры — первое, на что необходимо обратить внимание. Важно четко понимать, где будет стоять техника, а также сколько места под нее выделяется. Существуют как компактные мини-модели, которые размещают под столешницей, так и огромные двухдверные устройства на 1000 л. Стандартными считаются холодильники с шириной и глубиной в 60 см.

Оцените возможность установки встраиваемой техники. Такие бытовые приборы экономят место на кухне, а также гармонично дополняют интерьер. С другой стороны, выбор встраиваемой техники ограничен.

Как определиться с объемом

Вместительный холодильник — всегда плюс. Учитывайте, что полезный объем и габариты — не одно и то же. Показатель варьируется в пределах 80–1000 л. Для больших семей и людей, часто принимающих гостей, следует обратить внимание на модели повместительнее, тогда как для 1-2 человек достаточно и однокамерного устройства.

Обратите внимание на внутреннее наполнение, а также соотношение основной камеры и морозилки. Подбирайте технику с оптимальными отсеками под себя. Для некоторых важнее объем морозильной камеры, тогда как другим требуется много места под овощи.

Преимущества многокамерных моделей

Наиболее распространенными считаются двухкамерные устройства, у которых холодильник и морозильная камера разделены. Такие приборы занимают относительно мало места, зато вмещают много продуктов. Морозилка может располагаться как сверху, так и снизу. Выше должен находиться модуль, которым пользуются чаще, иначе придется регулярно приседать. Существуют также другие вариации двухкамерных моделей (например, холодильник и «камера свежести»).

У однокамерных устройств функции морозилки выполняет низкотемпературный отсек. Основной плюс — компактность. Однокамерные модели часто устанавливают в офисах, студенческих общежитиях, хостелах и пр.

Двухдверные холодильники Side-by-Side могут состоять из 2–6 камер. Модели занимают много места, зато идеально подойдут для большой семьи.

Другие параметры холодильников

Перед покупкой техники оцените такие параметры:

количество компрессоров — если холодильник и морозилку обслуживают отдельные узлы, это позволяет отключать конкретный модуль во время поездок;

класс энергоэффективности — топовая техника экономит до 500 кВт в год;

система разморозки — обычные холодильники необходимо периодически отключать для устранения льда, системы No Frost не дают влаге конденсироваться, благодаря чему наледь не образовывается.

Черная пятница: лучший способ обзавестись холодильником

Без холодильника жизнь современного человека невозможна. При этом топовая техника, улучшающая сохранность продуктов, а также упрощающая владельцу жизнь, стоит достаточно дорого. Чтобы не переплачивать, следите за акционными предложениями, приуроченными к Черной пятнице. Если давно планируете обновить холодильник в доме или квартире, переходите на Comfy.ua.

Правила вибору холодильника: секрети Чорної п'ятниці 2021

26 листопада відбудеться Чорна п'ятниця 2021 року – день, коли речі продаються із солідним дисконтом. Але оскільки охочих купити побутові прилади за низькою ціною багато, а кількість товарів обмежена (а заяви експертів про можливе зростання вартості техніки лише підігрівають попит), бажано вже зараз визначитись із конкретною моделлю. Вивчивши наші поради щодо вибору холодильників, ви підберете відповідну модель, тому 26 листопада залишиться лише оформити замовлення.

Оптимальний форм-фактор техніки

Розміри – перше, на що необхідно звернути увагу. Важливо чітко розуміти, де стоятиме техніка, а також скільки місця під неї виділяється. Існують компактні міні-моделі, які розміщують під стільницею, так і величезні дводверні пристрої на 1000 л. Стандартними вважаються холодильники із шириною та глибиною в 60 см.

Оцініть можливість встановлення вбудованої техніки. Такі побутові прилади заощаджують місце на кухні, а також гармонійно доповнюють інтер'єр. З іншого боку, вибір техніки, що вбудовується, обмежений.

Як визначитися з обсягом

Місткий холодильник – завжди плюс. Враховуйте, що корисний об'єм та габарити — не одне й те саме. Показник варіюється в межах 80-1000 л. Для великих сімей і людей, що часто приймають гостей, слід звернути увагу на моделі більш місткі, тоді як для 1-2 осіб достатньо однокамерного пристрою.

Зверніть увагу на внутрішнє наповнення, а також співвідношення основної камери та морозилки. Підбирайте техніку з оптимальними відсіками під себе. Для деяких важливіше обсяг морозильної камери, тоді як іншим потрібно багато місця під овочі.

Переваги багатокамерних моделей

Найбільш поширеними вважаються двокамерні пристрої, у яких холодильник та морозильна камера розділені. Такі прилади займають мало місця, зате вміщують багато продуктів. Морозильна камера може розташовуватися як зверху, так і знизу. Вище повинен бути модуль, яким користуються частіше, інакше доведеться регулярно присідати. Існують також інші варіації двокамерних моделей (наприклад, холодильник та «камера свіжості»).

У однокамерних пристроїв функції морозилки виконує низькотемпературний відсік. Основний плюс – компактність. Однокамерні моделі часто встановлюють в офісах, студентських гуртожитках, хостелах та ін.

Дводверні холодильники Side-by-Side можуть складатися з 2-6 камер. Моделі займають багато місця, проте ідеально підійдуть для великої родини.

Інші параметри холодильників

Перед покупкою техніки оцініть такі параметри:

• кількість компресорів – якщо холодильник та морозилку обслуговують окремі вузли, це дозволяє відключати конкретний модуль під час поїздок;

• клас енергоефективності - топова техніка економить до 500 кВт на рік;

• система розморожування - звичайні холодильники необхідно періодично відключати для усунення льоду, системи No Frost не дають волозі конденсуватися, завдяки чому льоду не утворюється.

Чорна п'ятниця: найкращий спосіб придбати холодильник

Без холодильника життя сучасної людини неможливе. При цьому топова техніка, що покращує безпеку продуктів, а також спрощує власнику життя, коштує досить дорого. Щоб не переплачувати, слідкуйте за акційними пропозиціями, присвяченими Чорній п'ятниці. Якщо давно плануєте оновити холодильник у будинку чи квартирі, переходьте на Comfy.ua.

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