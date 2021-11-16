Черная пятница-2021 в Украине: лайфхаки, с которыми вы реально сэкономите

Черная пятница-2021 в Украине: лайфхаки, с которыми вы реально сэкономите

Рассказываем, как не попасть на псевдоскидки в Черную пятницу.

Составьте список покупок заранее

В 2021 году Черная пятница состоится 26 ноября, но готовиться к ней пора уже сейчас (только в этом случае вы сможете воспользоваться всеми преимуществами всемирного дня распродаж).

Решите, на что вы потратите деньги в Черную пятницу. Наверняка вы уже посчитали, какую сумму можете безболезненного использовать в этот день.

Желательно включить в перечень покупок хотя бы одну глобальную покупку (чем выше стоимость, тем больше вы сэкономите).

Мониторим товары

Нечестные на руку продавцы могут повышать стоимость товаров за несколько дней до Черной пятницы. Поэтому советуем вам уже сейчас поинтересоваться стоимостью товара. Заходить каждый день и следить за ценой не требуется.

Заранее формируем корзину

Просто запишите в блокноте, сколько стоит, допустим, смартфон, который вы хотите, а в Черную пятницу ищите магазин, продающий его с реальной скидкой от той цены.

Хорошие предложения разлетаются как горячие пирожки, а если у вас получится сесть за компьютер только вечером, скорее всего, уже 50% товаров будут распроданы. Все товары, которые вы точно хотите, закиньте в корзину или в избранное. Одним словом, чтобы к ним был секундный доступ.

Напомним,