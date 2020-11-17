Черная пятница 2020: ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы

17 ноября 2020 10:45 Алла Лысак
Черная пятница 2020: ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы
Черная пятница: ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы
pixabay.com

Если вы пока не знаете, что купить выгоднее всего в Черную пятницу, ознакомьтесь с перечнем вещей, которые чаще всего покупают украинцы в период глобальных рождественских распродаж.

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Совсем скоро стартуют так называемые рождественские распродажи, которые длятся примерно неделю, а самыми шоковыми скидками радуют в Черную пятницу.

В этом году праздник шоппинга состоится 27 ноября, но украинцы уже сейчас присматриваются и прицениваются к товарам, которые их интересуют.

Но как именно выглядит корзинка украинского шопоголика в Черную пятницу?

Рано говорить об итогах шоппинга в 2020 году, ведь Черная пятница еще впереди, да и сам процесс в этом году будет скорректирован пандемией коронавируса.

Но есть данные за 2019 год! 

Итак, среднестатистический украинец потратил в День распродаж около 3 тыс. гривен.

открытый источник

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Чаще всего жители нашей страны покупали одежду и обувь, на третьем месте бытовая техника (как маленькая, так и крупная, например, холодильники и кинотеатры).

Электроника оказалась лишь на четвертом месте, однако спрос на телефоны, нетбуки и навигаторы был высоким.

Наконец, на пятом месте расположились косметика с парфюмерией.

Примечательно, что данный список в целом соответствует покупательскому интересу и в других странах Европы и Соединенных Штатах в прошедшие несколько лет. Наверняка в этом году пирамида покупок будет идентичной.

Напомним,

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Украина шоппинг экономия Черная Пятница товары из Китая

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