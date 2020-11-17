Черная пятница 2020: ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы
Если вы пока не знаете, что купить выгоднее всего в Черную пятницу, ознакомьтесь с перечнем вещей, которые чаще всего покупают украинцы в период глобальных рождественских распродаж.
В этом году праздник шоппинга состоится 27 ноября, но украинцы уже сейчас присматриваются и прицениваются к товарам, которые их интересуют.
Но как именно выглядит корзинка украинского шопоголика в Черную пятницу?
Рано говорить об итогах шоппинга в 2020 году, ведь Черная пятница еще впереди, да и сам процесс в этом году будет скорректирован пандемией коронавируса.
Но есть данные за 2019 год!
Итак, среднестатистический украинец потратил в День распродаж около 3 тыс. гривен.
Электроника оказалась лишь на четвертом месте, однако спрос на телефоны, нетбуки и навигаторы был высоким.
Наконец, на пятом месте расположились косметика с парфюмерией.
Примечательно, что данный список в целом соответствует покупательскому интересу и в других странах Европы и Соединенных Штатах в прошедшие несколько лет. Наверняка в этом году пирамида покупок будет идентичной.
Напомним,