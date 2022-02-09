Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Казалось бы, что может быть проще варки замороженных пельменей...

Многие люди привыкли, что сначала нужно дождаться, пока вода достигнет температуры кипения, а потом уже бросать в нее пельмени (предварительно еще и воду подсолив).

Но в современных рекомендациях речь идет о совсем другой методике.

Ведь когда вы бросаете пельмени сразу в кипяток, из-за небольшой пластичности и сухости они сразу либо лопаются, либо слипаются.

Поэтому мы советуем вам бросать пельмени не в кипяток, а в горячую воду.

Есть и другой вариант: бросить пельмени в кипяток, но затем добавить стакан холодной воды, так вы сможете выровнять температуру, а пельмени не потеряют форму. Обратите внимание, что после добавления холодной воды варить пельмени придется дольше.

Еще один лайфхак: замочить пельмени на пару минут в воде, чтобы они впитали некоторые количество влаги, стали пластичнее.

Напомним,