Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
Казалось бы, что может быть проще варки замороженных пельменей...
Но в современных рекомендациях речь идет о совсем другой методике.
Ведь когда вы бросаете пельмени сразу в кипяток, из-за небольшой пластичности и сухости они сразу либо лопаются, либо слипаются.
Поэтому мы советуем вам бросать пельмени не в кипяток, а в горячую воду.
Есть и другой вариант: бросить пельмени в кипяток, но затем добавить стакан холодной воды, так вы сможете выровнять температуру, а пельмени не потеряют форму. Обратите внимание, что после добавления холодной воды варить пельмени придется дольше.
Напомним,