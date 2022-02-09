Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

9 февраля 2022 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
pixabay.com

Казалось бы, что может быть проще варки замороженных пельменей...

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Многие люди привыкли, что сначала нужно дождаться, пока вода достигнет температуры кипения, а потом уже бросать в нее пельмени (предварительно еще и воду подсолив).  

Но в современных рекомендациях речь идет о совсем другой методике.

Ведь когда  вы бросаете пельмени сразу в кипяток, из-за небольшой пластичности и сухости они сразу либо лопаются, либо слипаются. 

Поэтому мы советуем вам бросать пельмени не в кипяток, а в горячую воду. 

Есть и другой вариант: бросить пельмени в кипяток, но затем добавить стакан холодной воды, так вы сможете выровнять температуру, а пельмени не потеряют форму. Обратите внимание, что после добавления холодной воды варить пельмени придется дольше. 

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Еще один лайфхак: замочить пельмени на пару минут в воде, чтобы они впитали некоторые количество влаги, стали пластичнее. 

Напомним,

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