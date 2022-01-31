В Украине антибиотики начнут продавать только по е-рецепту

31 января 2022 19:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Украине антибиотики начнут продавать только по е-рецепту
В Украине антибиотики начнут продавать только по е-рецепту
pixabay.com

С 1 апреля 2022 года все зарегистрированные в Украине антибиотики будут продавать в аптеках только по электронному рецепту.

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По словам министра здравоохранения в Украине Виктора Ляшко, данное решение связано с тем, что украинцы постоянно самостоятельно прописывают себе антибиотики, из-за чего микробы постепенно стают устойчивыми к препаратам.  

Из-за стойкости к антибиотикам до 2050 года каждые три секунды будет умирать один человек, сообщают в ВОЗ.

Уже сегодня резистентность антибиотиков считается одной из самых серьезных угроз здоровью человека. 

Эта угроза стоит рядом с антивакцинальными настроениями, которые в тандеме сводят насмарку немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов.

Он подчеркнул, что электронный рецепт будут генерировать врачи.

Даже если вы до сих пор не подписали декларацию с семейным врачом, вы сможете получить рецепт у любого медика.

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В документе будет указано действующее вещество, а препарат, если их несколько, сможет выбрать сам пациент в аптеке.

Напомним, 

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