В Украине антибиотики начнут продавать только по е-рецепту
С 1 апреля 2022 года все зарегистрированные в Украине антибиотики будут продавать в аптеках только по электронному рецепту.
Из-за стойкости к антибиотикам до 2050 года каждые три секунды будет умирать один человек, сообщают в ВОЗ.
Уже сегодня резистентность антибиотиков считается одной из самых серьезных угроз здоровью человека.
Эта угроза стоит рядом с антивакцинальными настроениями, которые в тандеме сводят насмарку немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов.
Он подчеркнул, что электронный рецепт будут генерировать врачи.
Даже если вы до сих пор не подписали декларацию с семейным врачом, вы сможете получить рецепт у любого медика.
Напомним,