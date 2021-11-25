Ежедневные привычки, которые забирают нашу энергию: проверьте себя

Психологи считают, что большинство людей сами виноваты в том, что постоянно чувствуют себя уставшими. Lifehacker

Lifehacker собрал ТОП вредных привычек, из-за которых вы и чувствуете себя без сил каждый вечер.

Отвечать на звонки

Ученые Калифорнийского университета доказали, что после телефонного разговора необходимо 20 минут возвращать концентрацию, ведь неожиданный звонок подпадает под категорию отвлекающих факторов. Если закончилось рабочее время, отключайте телефон или игнорируйте звонки.

Слишком много окон в браузере

Если у вас открыто 10 окон одновременно, ни в одну из задач вы не вникаете с максимальной концентрацией. При этом у вас возникает ощущение, будто необходимо сделать колоссальный объем работы.

Неправильное дыхание

Достаточное количество кислорода в крови – путь к нормальному функционированию организма. Если дишете неглубоко, лишаете свои органы необходимого кислорода. Не забывайте о дыхательной гимнастике и упражнениях, особенно во время стресса.

Откладывать маленькие задачи на потом

Постепенно все мелкие дела превращаются в огромный список!

Не выключен свет ночью

Чтобы сон был спокойный и глубокий, нужно избавиться от факторов, которые могут беспокоить отдыхающий организм. Включенный свет ночью сдерживает выработку мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.

Напомним,