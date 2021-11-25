Ежедневные привычки, которые забирают нашу энергию: проверьте себя

25 ноября 2021 19:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Ежедневные привычки, которые забирают нашу энергию: проверьте себя
Ежедневные привычки, которые забирают нашу энергию: проверьте себя
pixabay.com

Психологи считают, что большинство людей сами виноваты в том, что постоянно чувствуют себя уставшими. Lifehacker

Lifehacker собрал ТОП вредных привычек, из-за которых вы и чувствуете себя без сил каждый вечер. 

Отвечать на звонки

Читайте такжеВещи-вампиры, крадущие энергетику: их нельзя дарить
Ученые Калифорнийского университета доказали, что после телефонного разговора необходимо 20 минут возвращать концентрацию, ведь неожиданный звонок подпадает под категорию отвлекающих факторов. Если закончилось рабочее время, отключайте телефон или игнорируйте звонки. 

Слишком много окон в браузере

Если у вас открыто 10 окон одновременно, ни в одну из задач вы не вникаете с максимальной концентрацией. При этом у вас возникает ощущение, будто необходимо сделать колоссальный объем работы. 

Неправильное дыхание

Достаточное количество кислорода в крови – путь к нормальному функционированию организма. Если дишете неглубоко, лишаете свои органы необходимого кислорода. Не забывайте о дыхательной гимнастике и упражнениях, особенно во время стресса. 

Откладывать маленькие задачи на потом

Читайте такжеПерманентная усталость: ТОП-3 неочевидные причины, почему вы не можете встать с кровати
Постепенно все мелкие дела превращаются в огромный список!

Не выключен свет ночью

Чтобы сон был спокойный и глубокий, нужно избавиться от факторов, которые могут беспокоить отдыхающий организм. Включенный свет ночью сдерживает выработку мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье психология Лайфхаки

Материалы по теме

Магнитные бури 25 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 25 ноября 2021 года в Украине
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
Наука и техника

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: позитивные и негативные дни
Магнитные бури 24 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 24 ноября 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK