Ежедневные привычки, которые забирают нашу энергию: проверьте себя
Психологи считают, что большинство людей сами виноваты в том, что постоянно чувствуют себя уставшими. Lifehacker
Lifehacker собрал ТОП вредных привычек, из-за которых вы и чувствуете себя без сил каждый вечер.
Отвечать на звонки
Слишком много окон в браузере
Если у вас открыто 10 окон одновременно, ни в одну из задач вы не вникаете с максимальной концентрацией. При этом у вас возникает ощущение, будто необходимо сделать колоссальный объем работы.
Неправильное дыхание
Достаточное количество кислорода в крови – путь к нормальному функционированию организма. Если дишете неглубоко, лишаете свои органы необходимого кислорода. Не забывайте о дыхательной гимнастике и упражнениях, особенно во время стресса.
Откладывать маленькие задачи на потом
Не выключен свет ночью
Чтобы сон был спокойный и глубокий, нужно избавиться от факторов, которые могут беспокоить отдыхающий организм. Включенный свет ночью сдерживает выработку мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.
Напомним,