Ламінована підлога: переваги та популярність матеріалу

Реклама 27 января 2023 10:41 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ламінована підлога: переваги та популярність матеріалу
Ламінована підлога: переваги та популярність матеріалу
Пресслужба

Ламінат – багатошарове покриття для підлоги на основі деревоволокнистих плит підвищеної щільності з нанесеною захисною плівкою.

Покриття виготовлено у вигляді дощок. Термін служби матеріалу складає від 5 до 30 років. Завдяки універсальності, довговічності та універсальності ламінат в Києві та по всій Україні стрімко зайняв одну з перших сходинок серед матеріалів для покриття підлоги. З точки зору дизайну йому немає рівних в імітації природних матеріалів та поверхонь дерева чи каменю.

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Для житлових приміщень ламінат часто являє собою оптимальне рішення. Він виготовляється з різноманітними візерунками, фактурою та в різних відтінках. Такий варіант підлоги є екологічним, безпечним і не виділяє шкідливих речовин. Його не складно підтримувати в чистоті. Проте сучасний ринок пропонує неймовірну кількість варіантів, і щоб обрати якісний та вигідний – слід врахувати деякі нюанси.

На що звернути увагу при виборі

Щоб правильно вибрати матеріал в Києві, слід враховувати параметри, які стосуються його товщини, яка може складати від 5 до 12 мм. Більш товстий матеріал підходить для кімнат, де базове покриття потребує масштабних змін. Проте більш вигідним варіантом буде забезпечення якісного основного покриття та використання більш тонкого ламінату.

Також важлива присутність теплої підлоги, бо тонкий ламінат нагрівається миттєво. В Києві представлена велика кількість магазинів та продавці, які можуть запропонувати різноманітні варіанти співвідношення якості, ціни за запитів замовника

Як вибрати ламінат в Києві в залежності від типу приміщення

Якщо хочете купити ламінат в Україні за гарною ціною – зверніть увагу на правила його вибору:

  1. Ламінат – покриття, яке чудово підходить для кухні, практичне та легке в догляді. Прибирати на кухні доводиться часто, тому матеріал краще обирати вологостійкий. Для надійності можна обробити шви спеціальною мастикою. Для того, щоб підлога не була слизькою і на ній не було видно відбитків чи плям, – можна надати перевагу покриттю з фактурною поверхнею. При виборі класу ламінату слід враховувати, що на кухні навантаження на підлогу є високим.
  2. Вологостійкий ламінат також підійде і для ванної кімнати, йому не страшний вплив вологи, він не деформується та не втрачає зовнішний вигляд. Водостійкий ламінат виготовляється на основі плит, які не поглинають воду. Це головна відмінність від матеріалів, які виготовляються із пресованих дерев'яних волокон. За своїми характеристиками такий ламінат близький до керамічної плитки. Деякі виробники виготовляють покриття з додатковою каучуковою смужкою для досягнення абсолютного захисту від впливу вологи.
  3. У вітальні, спальні чи дитячій важливим є не тільки дизайн, а й багато додаткових параметрів. Наприклад, шумопоглинання, яке залежить від якості дошки, а також наявності підложки – щоб знизити ймовірність проникнення звуків під час ходьби та неприємного скрипу, слід передбачити додатковий шумопоглинаючий шар.
  4. Передпокій – приміщення з високою прохідністю. Мити підлогу доводиться часто також з причини великої кількості бруду та пилу на взутті, тому покриття також має бути стійким до вологи.
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Ламінована підлога

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