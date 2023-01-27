Ламінована підлога: переваги та популярність матеріалу

Ламінат – багатошарове покриття для підлоги на основі деревоволокнистих плит підвищеної щільності з нанесеною захисною плівкою.

Покриття виготовлено у вигляді дощок. Термін служби матеріалу складає від 5 до 30 років. Завдяки універсальності, довговічності та універсальності ламінат в Києві та по всій Україні стрімко зайняв одну з перших сходинок серед матеріалів для покриття підлоги. З точки зору дизайну йому немає рівних в імітації природних матеріалів та поверхонь дерева чи каменю.

На що звернути увагу при виборі

Для житлових приміщень ламінат часто являє собою оптимальне рішення. Він виготовляється з різноманітними візерунками, фактурою та в різних відтінках. Такий варіант підлоги є екологічним, безпечним і не виділяє шкідливих речовин. Його не складно підтримувати в чистоті. Проте сучасний ринок пропонує неймовірну кількість варіантів, і щоб обрати якісний та вигідний – слід врахувати деякі нюанси.

Щоб правильно вибрати матеріал в Києві, слід враховувати параметри, які стосуються його товщини, яка може складати від 5 до 12 мм. Більш товстий матеріал підходить для кімнат, де базове покриття потребує масштабних змін. Проте більш вигідним варіантом буде забезпечення якісного основного покриття та використання більш тонкого ламінату.

Також важлива присутність теплої підлоги, бо тонкий ламінат нагрівається миттєво. В Києві представлена велика кількість магазинів та продавці, які можуть запропонувати різноманітні варіанти співвідношення якості, ціни за запитів замовника

Як вибрати ламінат в Києві в залежності від типу приміщення

Якщо хочете купити ламінат в Україні за гарною ціною – зверніть увагу на правила його вибору: