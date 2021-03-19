Чудові новини від Nestlé Purina®: обійняти кота тепер зможе кожен

Коти нікого не залишають байдужими.

Вони піднімають настрій, роблять нас кращими і добрішими. Крім того, хіба можна уявити без кота затишне сімейне вогнище? Інакше кажучи, домашні тварини несуть суцільний позитив і цілий океан радості як дітям, так і дорослим.

Вирішили завести кішку, але виникла неприємність — алергічна реакція?

На щастя, у Nestlé Purina® є спосіб, як це виправити. Нарешті вчені розробили підхід, який зробить ваше спілкування з котом максимально приємним.

Але давайте спочатку розберемося, що собою являє алергія на котів і як з цим боротися.

Шерсть котів тут ні до чого

Деякі вважають, що найчастіше люди страждають від алергії на шерсть котів, але це хибна думка. Вчені Purina® встановили — саме білок Fel d1, що виробляється у слині кота та поширюється на всі предмети, з якими контактував домашній улюбленець є причиною виникнення алергічної реакції у людей.

Міф про зв'язок шерсті з алергією виник через те, що кіт залишає свою шерсть по всьому дому, особливо в своїх улюблених місцях.

Більше немає причин не гладити кота

Вчені зробили безліч спроб усунути цю проблему. Нарешті, безпечний підхід до зниження рівня алергенів на шерсті котів знайдений.

Білок Fel d1, що міститься в слині котів і викликає алергічні реакції у 95% людей, чутливих до алергенів котів. Достатньо всього лише змінити раціон улюбленця.

Інновації є основою Nestlé, і ми пишаємося тим, що щодня радуємо своїх споживачів і робимо їхнє життя простішим. Ми прагнемо надати ефективні відповіді на їхні реальні потреби. Наші маркетингові та науково-дослідні команди працюють в дуже тісному контакті зі споживачами, щоб почути їхні проблеми та зрозуміти їхні потреби. Так ми втілюємо інновації в життя. Цей неймовірний науковий прорив Nestlé Purina® є кульмінацією десятирічних досліджень і пропонує господарям котів, які чутливі до алергенів, можливість проводити більше часу зі своїми улюбленцями. Для того, щоб це відкриття стало можливим, ми вивчали природу цих алергенів і виявили, що вони пов'язані зі звичкою котів постійно "вмиватися". Вчені Purina® з'ясували, як безпечно нейтралізувати алерген, завдяки спеціальному раціону для котів, тим самим покращуючи життя котів і дозволяючи більшій кількості людей радіти їхній компанії,

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Бренд, якому можна і потрібно довіряти

Дослідження Purina® показали прекрасні результати.

У тварин, які харчувалися яєчним продуктом з антитілами IgY, рівень активного Fel d1 знижався на 47 % через 3 тижні безперервного годування. Тепер можна без страху за здоров'я свого кота впоратися з цією неприємністю - ти не заподієш вихованцеві ніякої шкоди.

Алерген Fel d1 протягом тривалого часу був непереборною перешкодою для тих, хто хоче завести вдома кота. Відкриття Purina® може фундаментально змінити підхід до контролю рівня алергенів у котів — тепер замість того, щоб обмежувати взаємодію з котом, можна зменшити кількість алергену,

доктор Ебенезер Сатьярадж, імунолог Purina®

Якщо в будинку до цих пір не було кота через алергію, то про цю проблему можна забути.

Але ти можеш сказати: "Як так, адже це відкриття було зроблено зовсім недавно". Але ж насправді науково-дослідницька робота над пошуком підходу до зниження алергену велася більше 10 років. І вже після ретельної дослідницької роботи був запропонований інноваційний підхід до зниження кількості алергену Fel d1 у котів. Результатом цього революційного відкриття став раціон Purina® Pro Plan® LiveClear® . При щоденному годуванні кота цим кормом, рівень алергену Fel d1 починає знижуватися вже з третього тижня. В Україні Purina® Pro Plan® LiveClear® - буде доступний у трьох лінійках: для кошенят, для дорослих стерилізованих котів у двох смаках та для літніх стерилізованих котів. Придбати корм Purina® Pro Plan® LiveClear® вже невдовзі можна буде у спеціалізованих зоомагазинах та ветеринарних клініках

Відзначимо, що Purina® це той самий бренд, якому можна довіряти, який піклується про котів уже майже 100 років. Перший дослідний центр Purina® був відкритий в 1926 році, а починаючи з 1990 року інститут Purina® тісно співпрацює з ветеринарними організаціями над розробкою спеціальних дієт, які покращують життя не тільки котів, а й собак.