Відбулася презентація бренду колекційних фігурок КОТО – як це було (фото)

Відбулася презентація бренду колекційних фігурок КОТО – як це було (фото)

Цей мистецький проєкт виник у надзвичайний час – період великих випробувань та змін.

Його автор, дизайнер та архітектор Максим Мацвейко, втілив дух незламності, сміливості та гідності, які завжди були ключовими цінностями українського народу, у символічній фігурці. Вона, як рупор, розповідає про наше героїчне минуле та відданість ідеалам сьогодення.

Вечір розпочався з перегляду ролика, який передав дух проєкту та його мету. Після чого слово взяв ідеолог і засновник КОТО – Макс Мацвейко.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що незважаючи на те, що українці такі різні, нас повинно щось об’єднувати. Проте мені бракувало відповідного символу, образу, який би відображав наш спільний дух. Аж раптом, читаючи казку «Котигорошко» своїм дітям, я зустрів його. Всім нам знайомого героя, що вже закладений в нашу ДНК. Так з’явився КОТО», – поділився Максим.

Під час заходу гості познайомилися з першою колекцією фігурок – Fighting figures. Вона символізує український опір загарбникам; одвічну боротьбу, яка присутня в нашій багатовіковій історії. Пʼять дизайнів КОТО відображають різні етапи зіткнення з ворогом: від першої зустрічі зі злом – до його подолання.

Всі бажаючі мали унікальну можливість власноруч розписати 2 фігурки, створивши їх неповторний дизайн. До творчого процесу долучилися й зіркові гості: Марина Боржемська, Ілона Гвоздьова, Олексій Суровцев, Макс Леонов, Віта Булана, Анна Малиновська, Олімпія Вайтмусташ, Тетяна Карікова, Слава Соломка та інші.

Одна велика та маленька фігурки КОТО із першої колекції будуть виставлені на аукціон на платформі партнерів проєкту – благодійного фонду KOLO. Адже КОТО прагне не лише прикрашати інтер’єри поціновувачів мистецтва, але й стати частиною важливого благочинного руху.

На презентацію завітав співзасновник благодійного фонду «КОЛО» – Ігор Соколов.

«Під час війни ми потребуємо різних форм підтримки, включаючи символи. Це важливо. Вони надихають та дають значний поштовх до того, щоб боротися. Я дуже радий, що сьогодні на наших очах народжується або ж перероджується новий символ», – зазначив Ігор.

Особливим моментом вечора також стало знайомство з першим амбасадором проєкту. Їм став КИЛИММЕН, якого більшість українців знає, як найзагадковішого учасника проєктів KALUSH та Kalush Orchestra.

«Це велика честь бути першим амбасадором лімітованої колекції КОТО, а також популяризувати українську культуру та історію завдяки такому мистецькому вираженню. Наша культура гідна того, щоб про неї знали в кожному куточку світу», – зазначив КИЛИММЕН.

Атмосферу свята також допомогли створити гурт Molodi та співачка Lida Lee. А партнером вечора виступив Le Silpo, який пригощав всіх гостей ігристим та десертами.

Унікальна суміш мистецтва, музики, креативності та доброчинності створила вражаючу атмосферу презентації, демонструючи, що цей проєкт – не просто мистецька ініціатива, а справжня сила, що здатна об'єднувати.

Більше про проєкт КОТО

У світі колекціонування кожен предмет має свою унікальну цінність та історію. КОТО – український продукт, створений з душею та мистецьким баченням. Це не просто фігурка для інтер’єру, а спосіб продемонструвати світу, хто ми є, та які цінності нами керують.

Кожен КОТО має в грудях сферу, в яку вкладено особливий артефакт. В першій колекції Fighting figures – це гільза, зібрана на полі бою в Україні.

КОТО надихає та нагадує про те, що важливо не миритися з несправедливістю, а сміливо боротися за свої ідеали. Це мистецьке втілення українського духу, національних переконань та ідеалів.